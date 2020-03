Supermarkeder: Hamstringsbølgen er stilnet af

OVERBLIK: Det ved vi om nødpasning i corona-dagene

Alle offentlige skoler og dagtilbud lukkes fra mandag 16. marts og i foreløbigt to uger frem for at begrænse coronasmitte.

Kommunerne etablerer i den forbindelse nødpasning.

Det ved vi om ordningen:

* 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige, kan få nødpasning. Men forældrene skal have afsøgt alternative pasningsmuligheder.

* 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne, kan få nødpasning. Men forældrene skal have afsøgt alternative pasningsmuligheder.

* Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, kan få nødpasning.

* De konkrete regler for ovenstående punkter udsendes hurtigst muligt.

* Det bliver den enkelte kommune, der afgør, om et barn har krav på den særlige pasning.

* Forældrene skal ikke regne med at få tilbagebetalt penge, som de har betalt til daginstitutioner, SFO'er og dagtilbud, der er lukket på grund af coronakrisen.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet og pressemøde 12. marts.