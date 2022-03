Superpilot er Ukraines helt - men findes han?

En navnløs, ukrainsk jagerpilot er fra krigens start blevet en myte blandt sine landsmænd for en helt særlig bedrift - men hvem er han?

Flyver han stadig rundt på himlen over Kiev og sender sine missiler mod sine russiske fjender? Eller svæver den ukrainske jagerpilot med kælenavnet ’The Ghost of Kiev’ udelukkende rundt i et presset folks underbevidsthed?