Superstjerne afslører: Derfor er der noget galt

Rygterne var mange, og medier verden over rapporterede om Nordkoreas ubestridte diktator, Kim Jong-uns, pludselige forsvinden i april måned.

De fleste rygter gik på, at diktatoren var død eller alvorligt syg med en hjerte-kar-sygdom.

Nu fortæller diktatorens gode ven, tidligere basketballspiller Dennis Rodman, hvordan verden kan se, at der er noget helt galt med Kim Jong-un.

Det skriver New York Post.

- Jeg har været i kommunikation med Nordkorea. Jeg kan sige så meget, at hvis du ser hans søster styre landet på tv, så ved du, at der er noget galt. Det er alt, jeg kan sige, fortalte Dennis Rodman i morgenprogrammet 'Good Morning Britain'.

Lige netop diktatorens søster, der hedder Kim Yo-Yong, kom i fokus tilbage i april under Kim Jong-uns pludselige forsvinden.

Kim Jong-uns søster hedder Kim Yo-Yong. Her står hun sammen med sin bror, der er i gang med at skrive i en gæstebog, ved den sydkoreanske grænse. Foto: AP

Kun postive vendinger

Dennis Rodman, der blandt andet har spillet for Chicago Bulls, blev i 2013 gode venner med Kim Jong-un efter at have besøgt landet.

Siden har han ved flere lejligheder talt positivt om landet og sit forhold til dets store leder.

Også den mulige fremtidige afløser som diktator har fået positive ord med på vejen af den flamboyante karakter, som siger, at han har nydt stor gæstfrihed fra Kim Yo-Yong ved sine besøg i landet.

Den tidligere basketballspiller giver ikke meget for amerikanske mediers omtale af Nordkorea og Kim Jong-un.

- Jeg har været til middage med personer i høje stillinger, der har været rapporteret døde.

- Jeg tror ikke på nyheder om Nordkorea, før jeg hører det fra deres side. Det faktum, at de på mange måder holder sig for sig selv, giver til tider medierne mulighed for at fortælle rygter, fortæller 59-årige Dennis Rodman.

Kim Jong-un viste sig efter sin forsvinden endnu engang offentligt ved åbningen af en gødningsfabrik 1. maj, og kunne dermed effektivt aflive alle rygter om sin død.

Der spekuleres dog stadig kraftigt i, at diktatoren kæmper med et skrantende helbred.

