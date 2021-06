Superstudent flygtede fra død og ødelæggelse

Ardashir Sulaiman flygtede fra borgerkrigen i Syrien for fem år siden. Nu er han student med et karaktergennemsnit på 11,6

Hårdt arbejde betaler sig. Det er Ardashir Sulaiman et levende eksempel på.

For fem år siden flygtede Ardashir Sulaiman fra Syrien, og siden har han ikke set sig tilbage.

Han kom til Danmark i 2016, hvor han ikke kunne ét ord dansk, men Ardashir Sulaiman kæmpede mod alle odds, og den nyklækkede unge student kan nu stolt fremvise et eksamensgennemsnit på 11,6, der får andre medstuderende til at blive grønne af misundelse.

- Jeg lægger ikke skjul på, at det har været hårdt. For fem år siden kunne jeg ikke tale dansk. Derfor føles det også enormt godt, at alt det jeg har ofret, har betalt sig. Nu kan jeg søge ind på mit drømmestudie, siger Ardashir Sulaiman.

Og drømmestudiet ligger for fødderne af Ardashir Sulaiman, der vil bruge sit gennemsnit til at søge ind på SDU, hvor han vil læse medicin.

Ardashir Sulaiman flygtede fra Syrien og kom til Danmark i 2016. Fem år senere kan han fremvise det her studenterbevis. Foto: Privatfoto

Enorm opbakning

Det er en stolt og ydmyg student, der har fået enorm opbakning igennem de tre år på Mulernes Legatskole i Odense. Og især hans tid på gymnasiet har gjort det muligt for ham at udvikle sine danskkundskaber.

- Det meste har jeg lært på gymnasiet, men mine venner og skolekammerater hjalp mig virkelig meget. Jeg vil gerne takke dem for den udvikling, jeg er gennemgået. De har været en kæmpe del af det.

- Jeg vil gerne takke alle de lærere, jeg har haft. De gav mig den nødvendige konstruktive feedback, der var medvirkende til, at jeg kunne forbedre mine opgaver, siger han.

Ardashir Sulaiman fremviser stolt sin studenterhue. Privatfoto

Den unge student er selvsagt stolt af egen indsats, men det er ikke kun de flotte karakterer, der gør superstudenten glad.

- Jeg vil også prioritere, at det ikke er på grund af de karakterer jeg har fået, men mere er på grund af den indsats, jeg har lagt i det for at opnå min drøm om at blive læge, siger Ardashir Sulaiman.

Scorede legat

Det er ikke gået skolens næse forbi, at de har haft en superstudent som Ardashir Sulaiman gående. Ardashir Sulaiman scorede også skolens legat, og ifølge hovedpersonen er det ikke på baggrund af karakterne.

- Karakteren giver kun et lille indblik. Jeg fik ikke et legat fra skolen for mine karakterer, men for den høje indsats jeg lagde i arbejdet på gymnasiet. Det gjorde mig meget stolt og glad. Det eneste jeg kan gøre, er at gøre mit bedste, lyder det fra Ardashir Sulaiman.

Selvfølgelig var karaktererne vigtige for superstudenten, så han kunne forfølge sin drøm om at blive læge. Men for Ardashir Sulaiman var der andre ting, der havde ligeså stor betydning.

- Det er ikke kun på skolen man skal præstere. Det man gør uden for skolen, er lige så vigtigt. Én ting, jeg har lært, er, at hårdt arbejde er godt, men det skal ikke være på bekostning af relationer til de andre. Jeg deltog i alle de begivenheder, jeg blev inviteret til, slutter Arashir Sulaiman.