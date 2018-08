Supersygehus afviser varmekritik: - Det er ikke sandsynligt

Det termometer, der målte 37,5 grader på en fødselsafdeling på Skejby Sygehus, må forinden have været brugt til at måle temperaturen på et barn, forklarer pressechef

Torsdag kunne Ekstra Bladet berette, at en nybagt far havde målt 37,5 grader Skejby Sygehus' afdeling for kuvøsebørn.

Det er blot den seneste historie om det feberramte hospital, der foruden klimaanlæg, er et af landets mest moderne. Tidligere på ugen kunne DR fortælle, at patienter lider under de høje sygehustemperaturer.

Efterfølgende har Ekstra Bladet afdækket, hvordan både personale og en far til et spædbarn på afdelingen for for tidligt fødte børn mener, at de steger bort på supersygehuset.

Skandaløst

En kvindelig læge, som Ekstra Bladet har mødt på Skejby Sygehus ved Aarhus, ønskede ikke at få sit navn eller foto i avisen. Hun ville til gengæld gerne citeres for, at temperaturerne er for høje:

- Det er en skandale, at et spritnyt højteknologisk sygehus til 6-7 milliarder kroner ikke har et tidssvarende indeklima. Varmen er ulidelig for både patienter og ansatte, og sådan har det været hele sommeren, siger lægen.

Efterfølgende mødte Ekstra Bladet den nybagte far Michael Bengtson uden for fødeafdelingen. Han havde observeret, at et termometer, der lå på et bord, målte hele 37,5 grader.

- Det er fandeme ikke sjovt at opholde sig derinde. De har forlængst opgivet at gøre noget. Jeg aflæste 37,5 grader på kuvøsestuens eget termometer, og det må personalet bare leve med. Det er hul i hovedet, lød det fra Michael, hvis t-shirt var gennemblødt af sved, da Ekstra Bladet talte med ham.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På Skejby Sygehus er man uenig med Michael Bengtson. Han må have misforstået noget, mener pressechefen. Foto. Anders Brohus

Det citat er faldet Skejby Sygehus' pressechef for brystet. Lars Elgård Pedersen mener ikke, at der kan være tale om en temperatur på 37,5 grader.

I en mail til Ekstra Bladet afviser han i første omgang, at de termometre, der er i lokalet, kan måle lufttemperaturen.

'Der er termometre på stuerne, som måler temperaturen i kuvøserne. De kan ikke måle temperaturen ude på stuen, og der er ikke andre termometre på stuerne', skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Men fredag, da Ekstra Bladet taler med ham over telefonen, er historien en anden.

- Vi har igen talt med faren, der bekræfter, at han har set et termometer på et sengebord, som måler lufttemperaturen. Den målte 37,5 grader, hvordan forklarer I det?

- Der er de her termometre, som er tilknyttet til kuvøserne. De måler luften enten i underlaget på kuvøsen eller inde i kuvøsen. Der er ikke andre termometre på stuerne. Der kan have været et termometer, som har været brugt til at måle et barn, og det vil typisk vise omkring 37 grader.

- Fødselsafdelingen ligger ikke i nybyggeriet, hvor vi har haft problemer med ekstreme temperaturer, som ikke har været oppe på 34 grader. Det ligger i det gamle Skejby Sygehus, og der har også været varmt, men der har ikke været 37 grader.

- Men det her termometer, som Michael Bengtson har set, har jo stået på lufttemperaturen i lokalet?

- Det er der, hvor vi siger, at vi tænker ikke, at det er sandsynligt.

- Så I tror, at han lyver?

- Nej, men vi tænker, at der er en misforståelse af en slags.

- Men vil du så ikke tydeliggøre den for mig. Han siger, at han har set et termometer på et bord i lokalet, som har målt lufttemperaturen. Hvorfor skulle den så vise andet, end den reelle temperatur i lokalet?

- Så tænker vi, at det termometer, der lå på det bord, har været brugt til at måle temperaturen på et barn, og det er derfor sandsynligt, at det har vist omkring 37 grader.

- Den falder vel hurtigt, så snart den kommer ud i lokalet, men vil du så ikke forholde dig til, at Michael Bengtson mener, at der har været alt for varmt?

- Ingen tvivl om, at der har været for varmt, men der har ikke været 37 grader.

- Det er hans ord, og hans oplevelse. Den må I vel tage alvorligt?

- Ja, og det vil jeg slet ikke tage fra ham. Han har haft oplevelse af, at der har været rigtig varmt.

- Men vil I så gøre noget for at bringe temperaturen ned. Om det er 37, 34 eller 29 grader, så er det vel for varmt for folk?

- Vi har været derovre i dag (fredag, red.) og talt med ledelsen. De fortæller, at temperaturforholdene er fine. Så er der er ikke så meget at gøre mere.

- Så hvad vil det sige. Hvor mange grader har i så målt i lokalet i dag?

- Vi har ikke lavet nogen temperaturmåling. Vi har bare konstateret, at det er okay. Personalet synes, at det er okay derovre.