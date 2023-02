Supersygehus forsinket: Rigsrevision slår alarm

Nordsjællands kommende supersygehus, som oprindeligt skulle det have stået færdigt i 2020, vil blive forsinket endnu engang. Derfor kan patienterne regne med at skulle vente helt til 2026, før det nye sygehus slår dørene op.

Sådan lyder forventningen nu til byggeprojektet i Hillerød, hvor økonomien skrider yderligere.

Det fremgår af en årsrapport om de såkaldt kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier til Folketingets finans- og sundhedsudvalg, skriver Berlingske.

Rigsrevisionen bebuder nu en granskning af projektet, skriver avisen.

Forløbet med det kommende supersygehus har vakt forundring blandt sundhedsøkonomer og byggeeksperter - heriblandt Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

- Det er langt fra første gang, man ser den slags store overskridelser i offentlige byggeprojekter. Det er lidt mærkeligt, at man ikke prøver at drage læring af de erfaringer, der er, og disse forsinkelser går jo ud over patienterne, siger han til Berlingske.

Byggeriet kommer til at koste dyrt for Region Hovedstaden, som står over for endnu en milliardregning i forbindelse med byggeriet.

Op til jul var vurderingen, at hospitalet ville kunne tages i brug fra 2025, og at budgettet kunne komme til at skride med op mod 1142 millioner kroner - altså 30 procent.

Men nu lyder forventningen, at merforbruget i projektet vil løbe op i 43 procent, hvilket er et par milliarder kroner mere end først forventet.

Budgettet til projektet ligger på 4,9 milliarder kroner.

Sundhedsministeriet og Region Hovedstaden har flere gange meddelt, at supersygehuset ville blive forsinket og dyrere. Desuden er antallet af sengestuer og ambulatorier blevet reduceret.