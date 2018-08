Supersygehus har fået feber: 37,5 grader på afdeling for kuvøsebørn

Få en langtidsprognose for august måned her.

Midt i hedebølgen har landets mest moderne hospital i Skejby ved Aarhus fået feber. Patienterne og personale koger billedligt over alt på sengeafdelingerne og sågar på sygehusets fødeafsnit.

På kuvøseafdelingen blev der onsdag målt 37,5 grader, fortæller en nybagt far til Ekstra Bladet.

Historien om det overophedede supersygehus dukkede op i tirsdags på dr.dk, hvor en patient, Ole Jakobsen, var lænket til et sveddryppende sengeleje med et kompliceret benbrud og en stuetemperatur på 28,4 grader.

- Det er så modbydeligt, at man flere gange om dagen skal have nyt lagen på, og lige så snart man rører sig, klistrer det, sagde den 66-årige patient til dr.dk.

Aircon sparet væk

Under det årelange sygehusbyggeri, der endnu ikke er afsluttet, sparede Region Midt et planlagt aircondition-anlæg bort og erstattede det med et ventilationsanlæg, der blot blæser luften rundt uden køling. Det betyder, at hedebølgen så at sige bliver suget indendøre over hele sygehuset.

Kun et lille, smalt vindue kan åbnes i de store glaspartier. På sengestuerne får patientere ispinde, kold saftevand og iskaffe for ikke at falde omkuld med hedeslag.

- Det er fandeme ikke sjovt at opholde sig derinde. De har forlængst opgivet at gøre noget, siger den nybagte far, Michael Bengtson, Låsby, som Ekstra Bladet traf uden for fødeafdelingen.

- Jeg aflæste 37,5 grader på kuvøsestuens eget termometer, og det må personalet bare leve med. Det er hul i hovedet, lyder det fra Michael, hvis t-shirt er plaskvåd af sved.

Skandaløst

En kvindelig læge, som Ekstra Bladet møder et andet sted på sygehusområdet, ønsker ikke sit navn eller foto i avisen. Hun vil til gengæld gerne citeres for dette:

- Det er en skandale, at et spritnyt højteknologisk sygehus til 6-7 milliarder kroner ikke har et tidssvarende indeklima. Varmen er ulidelig for både patienter og ansatte, og sådan har det været hele sommeren, siger lægen.

I skygge foran et ambulatorium sidder Trine Frankær med lille Sofie på 22 måneder. Pigen er næsten afklædt, men lider højlydt under varmen.

- Der er alt, alt for varmt derinde, siger Trine med et nik mod indgangen, hvor en anden kvinde netop går ind med et bundt sodavandsis i den ene hånd.

- Det var en befrielse at komme uden for og finde lidt skygge.

***

Prestigebyggeri på skrump

Skejby Sygehus er arealmæssigt landets største. Det var oprindelig projekteret til godt 13 mia. kroner, men skrumpede ind til 6,4 mia. Byggesummen kom fra staten og var øremærket et nyt og prestigefyldt stor-hospital ved navn Det Nye Universitetshospital ved siden af det 'gamle' Skejby Sygehus i det nordlige Aarhus.

Området er på størrelse med byer som Skagen og Ribe, men stod det til daværende regionsrådsformand Bent Hansen (S), havde det været dobbelt så stort.

Hans vision var et mega-byggeri til 13,1 mia. kroner, men det sagde daværende indenrigsminister Bertel Haarder (V) blankt nej til. Så forsøgte Bent Hansen sig stædigt med et reduceret byggeri til 9,8 mia., hvilket udløste et raserianfald hos Haarder.

I en arrigt brev til Bent Hansen skrev ministeren, at der var afsat 6,4 mia. kroner - punktum. Ikke en øre mere. Samt at eventuelle budget overskridelser ville blive modregnet.

Så måtte landets dyreste arkitekter og ingeniører før byggestarten i 2011 i gang med sparekniven og barbere det store prestigebyggeri ned til halv størrelse. Det betød farvel til blandt andet hospitalsvaskeri, -apotek, forskningsfaciliteter og altså et køleanlæg.

***

Regionsformand Anders Kuhnau (S).

Politisk chef: - Måske forkert valg

Fra Region Midts hovedsæde i Viborg ærgrer regionsformand Anders Kuhnau (S) sig over hedeslaget på hospitalsflagskibet i Skejby.

- Sådan som jeg har fået oplyst, var aircondition ikke en del af den oprindelige forudsætning for Skejby-byggeriet. Det er så vidt jeg ved heller ikke i dag normen i offentligt byggeri, siger Anders Kuhnau.

- Den nuværende ventilationsløsning på Skejby burde kunne holde temperaturen under 25 grader, men det er jo ikke tilfældet. Systemet er dog endnu ikke kørt helt ind og fungerer derfor endnu ikke, som det skal. Vi håber at ramme et loft på højst 25 grader.

- Både for patienternes skyld og af hensyn til de ansattes arbejdsmiljø.

- Din næstformand i Rådet sagde forleden, at valget stod mellem helikopterlandingsplads og aircondition. Du siger noget andet.

- Ja, men det var en fortalelse eller misforståelse, som hun har rettet.

- Det kan så godt være, at beslutningen var en fejl. Jeg vil ikke afvise, at vi havde valgt anderledes i dag. Både ved de igangværende projekter i Viborg og Gødstrup er byggerierne født med aircondition.

- Alle beslutninger har jo et eller andet økonomisk islæt, men i sig selv var det ikke af sparegrunde eller økonomiske årsager, vi valgte denne løsning.

- Der var også stærke energimæssige hensyn såsom et køleanlægs enorme energiforbrug, siger regionsrådsformand Anders Kuhnau.