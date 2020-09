Sur Brostrøm: Har ingen steder hjemme

Et spørgsmål fra en 'journalist' på tirsdagens pressemøde fik direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm op i det røde felt

Tirsdages pressemøde med sundhedsminister Magnus Heunicke i spidsen foregik helt udramatisk og uden de store nyheder.

Men et spørgsmål ændrede det hele.

Omkring 45 minutter inde i pressemødet fik en 'journalist' ved navn Kristofer Krarup ordet. Han betvivlede, at coronavirus overhovedet eksisterer, og påstod sågar, at han havde dokumentation for påstanden.

Hans første spørgsmål var rettet til Kåre Mølbak, der lidt forvirret forsøgte at håndtere mandens spørgsmål. Men hurtigt tog Søren Brostrøm over.

- Prøv at høre her. Det giver ikke mening at tage sådan en op i næsen på os. Der er overhovedet ikke nogen tvivl om, at vi har en ny virus, som spreder sig blandt mennesker. Det er fuldstændig veldokumenteret i både udenlandske og danske laboratorier.

- At komme her med nogle myter om, at vi ikke har bevist, virus ikke er årsag til sygdom. Det har ingen steder hjemme. Det er absolut hævet over enhver tvivl, at virus er her, vrissede Søren Brostrøm blandt andet.

Den ukendte mand påstod desuden, at han kom fra Midtsjællands Medier. Problemet er bare, at det mediehus slet ikke findes.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Søren Brostrøm måtte hæve stemmen på pressemødet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det mystiske brev

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Kristofer Klarup. Vi har dog tidligere fået tilsendt netop det brev, som 'journalisten' henviste til.

Det handler om en aktindsigt, hvor der anmodes om dokumentation i form af dokumenter for, at covid-19 findes.

Til det skriver de:

- Statens Serum Institut kan konstatere, at vi ikke er i besiddelse af de ønskede dokumenter. Statens Serum Institut kan derfor ikke imødekomme din anmodning om aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1, modsætningsvist.

Både Kåre Mølbak og Søren Brostrøm understregede dog flere gange på pressemødet, at der ikke kan herske nogen tvivl om coronavirus' eksistens.

Ifølge tjekdet.dk har Statens Serum Institut dog erkendt, at det ikke var jordens bedste svar på den anmodning om aktindsigt.

'Aktindsigten kunne i det lys have været håndteret bedre, da svaret er udformet på en sådan måde, at afgørelsen kan læses som en afvisning af, at der findes dokumentation for eksistensen af SARS-CoV-2. Som det også fremgår af SSI's svar ovenfor, er det ikke SSI's opfattelse,' skriver SSI og henviser til følgende svar til tjekdet.dk:

'SSI er dermed ikke enig i, at der på baggrund af afgørelsen om aktindsigt – eller i det hele taget – kan konkluderes, at der ikke er dokumentation for, at SARS-CoV-2 findes,' skriver SSI i en mail til tjekdet.dk