Sur smiley: 'Massive mængder af ekskrementer'

En grønthandler på Nørrebro har fået en sur smiley af Fødevarestyrelsen, som under et kontrolbesøg gjorde flere ulækre fund

Grønthandleren Al Zahra Marked står i muselort til halsen.

Det kan der ikke være tvivl om, efter Fødevarestyrelsen aflagde butikken et kontrolbesøg 14. april.

De kunne nemlig konstatere, at de små gnavere i stor stil har huseret i butikken. Her har de taget for sig af varerne, ligesom de har efterladt lort over det hele.

Grønthandleren har derfor fået en bøde på 10.000 kroner samt et forbud mod salg.

Kokosnødder med ekskrementer

Af Fødevarestyrelsens kontrolrapport fremgår det, at der er blevet fundet 'massive mængder af ekskrementer fra mus' på butiksgulvet. Men det er langt fra alt.

'Der ses ekskrementer fra mus ovenpå poser med nødder udbudt til salg i butikken, og i en kasse med kokosnødder udbudt til salg på gaden,' tilføjer styrelsen.

Derudover er der også fundet afføring på blandt andet olivendåser, mens skadedyrene også har taget hul på flere varer.

'Der ses tydelige gnavehuller i poser med cashewnødder og tørrede græskarkerner, og i hjørne under de emballerede nødder/kerner ses der store ansamlinger af rester fra de spiste nødder/kerner,' lyder det.

Forbuddet mod salg gælder, indtil Fødevarestyrelsen ophæver det ved et kontrolbesøg.

Beklager

Al Zahra Marked bemærkede efter besøget:

'Vi smider alle uemballerede fødevarer ud, og rengør hvad vi kan af de emballerede - vi kontakter en skadedyrsbekæmper med det samme og får gjort butikken ren.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med indehaveren af Al Zahra Marked, som beklager den uheldige rapport.

- Det er et alvorligt problem. Du kan tro, jeg beklager rigtig meget. Det er bare en uheldig episode.

Grønthandleren vil nu sikre sig, at alt er i orden, når Fødevarestyrelsen kommer på besøg igen.

- Vi har renoveret meget, og vi kommer til at sætte nye døre i. Vi har smidt rigtig mange varer ud, så det bliver nye varer i butikken, når vi åbner igen, siger indehaveren.