Sur smiley og bøde til Danmarks bedste burger-restaurant

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisterne direkte ved at klikke her.

Når kunderne sætter tænderne i, hvad der er blevet præmieret som Danmarks bedste burger, risikerer de at sætte helbredet på spil.

Det fastslår hygiejne-ekspert Michael René, lektor i hygiejne og fødevarevidenskab ved Københavns Professionshøjskole, over for Ekstra Bladet.

I flere tilfælde har Hungry Dane Burger nemlig fået indskærpelser fra Fødevarestyrelsen.

I juni var myndighederne forbi afdelingen på Sankt Annæ Plads i København, og af kontrolrapporten fremgår det, at der mangler et indstiks-termometer. Desuden kommer det frem, at der mangler en risikoanalyse. Da Fødevarestyrelsen kommer forbi en måned senere, har virksomheden stadig ikke fået lavet en risikoanalyse. Fødevarestyrelsen kvitterer med et bødeforlæg på 10.000 kroner.

Faretruende

Samtidig bliver det konstateret, at virksomheden ikke har hængt seneste kontrolrapport op, og derfor får de et bødeforlæg på yderligere 2000 kroner. I alt 12.000 kroner.

- Der er selvfølgelig noget faretruende i, at de ikke har det udstyr, som skal til for udføre egenkontrol, siger Michael René om det manglende termometer.

- Det er alfa og omega. Sikkerheden skal være i orden. Det er væsentlig, at man få dræbt bakterierne, og derfor skal kernetemperaturen op på det, som er foreskrevet.

For høje temperaturer

Men også i Hungry Dane Lyngby Storcenter har der været problemer med at styre temperaturerne. Da Fødevarestyrelsen var forbi i juli måned, blev det konstateret, at burgerbøfferne blev opbevaret for varmt. De konkrete bøffer skal opbevares ved to grader, men den egentlig temperatur viste sig at være mellem 3,7 og 4,2 grader. Ejeren valgte at kassere kødet, men virksomheden fik en indskærpelse samt to gebyrbelagte opfølgende kontroller.

Michael René er ikke imponeret:

- Det er paradoksalt, at de ikke har styr på hygiejne og egenkontrol, samtidig med at de vinder Danmarks bedste burger.

- Der er ikke noget af det her, man dør af. Men overskridelse af hygiejnen giver risiko for, at man bliver syg af maden. Hvis det er for varmt under opbevaring, og det heller ikke når den rette temperatur under tilberedning, øger man risikoen for at eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier vækster til et uønsket højt niveau. Derfor skal der være styr på det, og det her er slet ikke godt nok.

Advarsel

Peter Kolos er manden bag Hungry Dane. Han fortæller, at de pågældende restauranter er forpagtet ud.

- Vi har givet dem en advarsel, og så har de fået styr på det, siger han om problemerne på Sankt Annæ Plads.

Også i Lyngby Storcenter vil forpagteren få et gult kort, siger han:

- Det bliver taget alvorligt. Nu har de fået nye køleskabe. Men de får en advarsel, og de mister forpagtningen, hvis de får to advarsler.

Hvad angår indstiks-termometret, fortæller Peter Kolos, at bøfferne på kontroltidspunktet blev gennemstegt, og derfor var der ikke behov for et termometer.

Konkurrencen om Danmarks bedste burger har tidligere været udsat for massiv kritik. Det kan du læse mere om her.