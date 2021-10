Sur smiley: 'Store, fedtede samlinger af snavs'

Big Bowl Valby har fået en bøde på 10.000 kroner for mangelfuld rengøring. Fødevarestyrelsen fandt blandt andet 'skimmellignende vækst' og snavsede toiletter

Snavs, pletter og skimmellignende vækst.

Det var, hvad Big Bowl Valby havde at byde på, da Fødevarestyrelsen var forbi til kontrol tidligere på måneden.

Deres mangelfulde rengøring var allerede et tema under myndighedernes besøg i september efter en anonym henvendelse fra en borger, Her slap bowlingcenteret med en indskærpelse.

Den blev ikke efterfulgt, og rengøringen tog derfor ikke flere kegler denne gang. En vaks borger havde endnu engang opfordret til kontrol af bowlingcenteret, og endnu engang var der kritisable forhold.

Big Bowl Valby har derfor fået en bøde på 10.000 kroner og en sur smiley.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra 15. oktober.

De fandt sorte ansamlinger af snavs i et køleskab, og de kunne sidenhen konstatere, at den var gal flere steder.

'Hylder i kølerum fremstår med sorte pletter på undersider. Varmeskab i restauranten fremstår med store, fedtede samlinger af snavs, madrester og indtørret gul sauce,' fremgår det af kontrolrapporten.

Skulle du være typen, der nyder at få nedkølet dine drikkevarer lidt ekstra, så var forholdene ikke lige frem til en strike. Der var nok nærmere blevet sparet på rengøringen.

'Indvendigt i isterningmaskine ses der store ansamlinger af sorte belægninger med skimmel lignende vækst. Underside af postmix sodavandsmaskine har mørke, klistret belægninger.'

Dertil kan det nævnes, at 'alle kundetoiletter' fremstod generelt snavsede med gule belægninger og brune pletter.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Big Bowl Valby, som ikke har ønsket at medvirke i artiklen.