Sur smiley til Corona Pizza

Pizzeriaet Corona Pizza i Søborg fik for snart to uger siden en bøde, da Fødevarestyrelsen var forbi. Det har kostet ejeren et nyt kølerum, og nu er de på rette kurs igen

Det er ikke sjovt at have et pizzeria, der er opkaldt efter den pandemi, hele verden kæmper med i øjeblikket, samtidig med at man får en reprimande fra Fødevarestyrelsen i form af en sur smiley.

I den kontrolrapport, tilsynsmanden fra Fødevarestyrelsen lavede 10. februar, kritiseres rengøringen i pizzeriaet,d er hedder Corona Pizza.

'Hylder i kølerum fremstår med plamager af grønne og grå sorte skimmellignende vækst, og ventilationsrist i kølerum fremstår med sorte prikker, der minder om skimmel, og under bord ved grillplade er der plamager af fedt med støv på,' skriver Fødevarestyrelsen i rapporten.

Nyt kølerum på plads

Ekstra Bladet har talt med pizzeriaets ejer, Mustafa Ersin Harmanci, som fortæller, at han har købt og installeret et nyt kølerum for at rette op på fejlen.

- Det er dårligt. Det var på grund af mit kølerum, som havde fejlet, men jeg har skiftet mit kølerum i dag, og så skulle der ikke være flere problemer, siger ejeren.

- Jeg tænker ikke, at mine kunder skal være bekymrede for at handle hos mig. Det nye kølerum er på plads, så jeg var hurtig til at få styr på tingene.

Mustafa Ersin Harmanci glæder sig til, at Fødevarestyrelsen kommer forbi igen, så han kan få erstattet den sure smiley med en smilende.