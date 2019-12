Sur smiley til Rema 1000: Varm fisk i køledisken

Bøde for farlig fisk og konfiskation af en elitesmiley.

Det var konsekvensen, da Rema 1000 i Ribe fik uanmeldt besøg af Fødevarekontrollen.

Det afgørende fund blev gjort i køledisken.

Her fandt kontrolløren 15 laksefiletter, tre torskefiletter, 15 rødspættefiletter og 15 laksefiletter, der var op til 6,4 grader varme.

Fersk fisk fordærver hurtigt, og skal altid holdes på højst to grader.

Derfor blev Rema 1000 vunget til kassere fiskene på stedet.

Men det var ikke det eneste, der var galt.

Under en kontrol af butikken og lageret opdagede fødevaremyndigheden, at der var skimmel på reolerne i kølerummet med pålæg. Det blev indskærpet, at alle steder med mad skulle holdes rene.

Rema lovede at udskifte reolerne.

Hele miseren endte med, at butikken på adressen Trojels Knæ mistede sin elite-smiley. I stedet fik Rema en sur smiley ledsaget af en bøde på 15.000 kroner.

Butiksbestyrer: Det er selvfølgelig i orden nu

Købmanden i Rema 1000, Anne Mette Slot, lægger sig fladt ned og beklager.

- Jeg har ikke været opmærksom på, at temperaturen i det øverste lag ikke var den samme som de 1,8 grader, som kølediskens termometer viste, siger hun.

Hvad har I gjort for at rette op på det?

- Det er en fejl fra min side, og der vil aldrig igen være fisk uden låg på køledisken. Vi har 100 procent styr på det nu, lover Anne Mette Slot.

Hun indrømmer også, at rengøringen ikke var god nok.

- Jeg var ikke klar over, at der var opstået skimmel ude i krogene, fortæller hun.

Hun har nu bedt Fødevarestyrelsen om at komme på et opfølgende besøg.

- Jeg er sikker på, at vi får den glade smiley tilbage, siger Anne Mette Slot.

