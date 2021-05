Sure over detalje på nyt LEGO-sæt

LEGO har netop lanceret et nyt mangfoldigt regnbuesæt med navnet 'Everyone is Awesome', men ikke alle er helt tilfredse

Et helt nyt lego-sæt med figurer i alverdens farver er netop blevet lanceret af LEGO.

Regnbue-sættet er allerede gået verden rundt og er kommet på markedet for at hylde mangfoldigheden. Det har i store træk skabt glæde blandt folk på det sociale medier, men en lille detalje har gjort folk sure.

Nede i bunden af pakken står der 18+ med små bogstaver, hvilket dækker over, at sættet hovedsageligt er beregnet til personer over 18 år.

Foto: PR/LEGO

Men den er alle ikke lige glade for. På Twitter undrer flere brugere sig over, hvorfor der står 18+, når LEGO's nye boks ikke virker specielt kompliceret for børn.

Her er et par eksempler nogle af de mange mennesker på Twitter, der undrer sig:

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra LEGO for at høre, hvorfor pakkerne er blevet mærket med 18+. Andre brugere påpeger dog, at det er standard, at sæt, som ikke nødvendigvis er ment som legetøj, får det mærkat.

