Sure smileyer hober sig op: Kro anmeldt igen-igen

Fødevarestyrelsens sure smileyer er efterhånden blevet fast kost på menuen for den historiske Døstrup Kro i landsbyen Døstrup nær Skærbæk.

Både i maj, juni og juli førte myndighedernes besøg en øv smiley med sig, og det samme var tilfældet ved sidste besøg 8. august, hvor kroen ligeledes - som det er sket før - blev politianmeldt.

Denne gang går kritikken fra Fødevarestyrelsen blandt andet på en uhumsk omgang rejer:

'I virksomhedens ene køleenhed er der en bøtte rejer på 1000 gram med sidste anvendelsesdato 11/07-2023. Bøtten er åben og i brug. Virksomheden oplyser at rejerne ikke har været frossen men opbevaret på køl', skriver Fødevarestyrelsen i sin seneste kontrolrapport.

'Afvigende lugt'

Videre lyder den klamme kritik af kroen - som værd at bemærke ligger omkring 13 minutters kørsel fra Vadehavet:

'Lagevandet fremstår grumset. Rejerne havde en stærk afvigende lugt.'

Herudover slår Fødevaretstyrelsen ned på en sodavandsautomaten, hvor dysen 'fremstår med vækst af formodet skimmel indvendigt hvor sodavanden kører igennem.

Desuden lyder det, at de tidligere rapporter ikke har været tilstrækkeligt synlige på kroens hjemmeside, og at det ikke var muligt for kroen af fremvise sporbarhed på en række produkter, selvom styrelsen ved forrige besøg specifikt havde bedt kroen om at gennemgå alle sine fødevarer og kassere dem, der ikke kunne spores.

Alle forhold i orden

Hans Henrik Hjortshøj, der driver kroen, udtaler til TV Syd, at alle forhold er bragt i orden.

Og han fortæller, at de usynlige rapporter på hjemmesiden skyldes en teknisk fejl.

Sidste år blev kroen midlertidigt tvangslukket i kølvandet på de mange kritikpunkter fra fødevaremyndighederne.

Men det ligger ikke i planerne nu, oplyser Fødevarestyrelsen til TV syd.

- Det er et spørgsmål om retssikkerhed. Hvis folk risikerer at blive syge, så lukker vi stedet. Nu er sagen overgivet til politiet, og så er den ude af vore hænder, siger sektionsleder i Fødevarestyrelsen Kim Laugesen til mediet.

