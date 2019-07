Surfer-model forarget: - Nej, jeg vil ikke have en trekant

24-årige Ellie-Jean Coffey er oprørt over, at forfatteren Derek Rielly på 50 år har spurgt, om hun ville have en trekant

Bølgerne er gået højt på mere end en facon i Australien.

På de sociale medier har den kendte surfer-babe Ellie-Jean Coffey nemlig fortalt, at hun er dybt forarget over, at en mand dobbelt så gammel som hende har spurgt hende, om hun ville være med i en trekant, lige efter at hun for nylig blev ledig på markedet igen.

Det skriver Daily Telegraph.

Ifølge den 24-årige blonde model modtog hun et opkald fra forfatteren, der gerne ville spørge ind til hendes endte forhold til en artikel på mediet BeachGrit.

Her svarede Ellie-Jean Coffey, at hun var 'helt vildt single' og klar til at finde en ny.

Hun var dog ikke klar til spørgsmålet, om hvorvidt hun ville være med i en trekant.

- Jeg synes, det er vildt ulækkert, jeg er rasende. Det er slet ikke acceptabel opførsel, fortalte hun til mediet.

Hun forklarer, at det havde været en meget travl dag, og at hun netop var stået på bussen, da forfatteren ringede.

Modellen indrømmer, at hendes profiler på de sociale medier godt kan se ret vilde ud, men at hun ikke mener, det giver nogen ret til at spørge ind til hendes sexliv eller forhold på den måde.

- For at være ærlig så lægger jeg det ud, jeg lægger ud. Og det kan folk sige til, hvad de vil. Men det giver ikke folk ret til at skrive, hvad de skriver.

Forfatteren har delt sin samtale med surferen på hjemmesiden og viser åbent, hvordan han stillede spørgsmålet.

Ellie-Jean Coffey er sammen med sine søstre kendt for at være 'Kardashian'-familien i Australien.

De fire blonde søstre er da heller ikke blege for at vise deres fortrin frem på de sociale medier - præcis som familien Kardashian i USA.