Susan forelskede sig i 'boytoy': Mistede svimlende formue

73-årige Susan Perry mistede mere end 300.000 til en mand, der kaldte sig Gideon. Nu står hun frem for at advare andre mod net-svindlere

Når man har fejret tiårsdag, vil de fleste nok være enige om, at der er knap så mange amoriner i luften som i begyndelsen.

Alligevel skal man passe på med at blive for nysgerrig.

Særligt hvis en fremmed pludselig overdynger dig med kærlighedskomplimenter på Facebook.

Det må 73-årige Susan Perry fra Blackfield i Hants, England, da også erkende, efter hun sammenlagt overførte svimlende 300.000 kroner til en person, der kaldte sig 'Gideon'.

- Jeg føler mig så dum, indrømmer Susan over for Mirror, der har talt med hende i et eksklusivt interview.

- Drømmen om at blive taget med storm gjorde, at jeg lod mig rive med. Gideon lovede mig alverden, og jeg faldt fuldstændig for hans meget overbevisende løgne, siger hun.

Savnede spænding

Susan, der har været gift tre gange, stiftede første gang bekendtskab med Gideoen i oktober sidste år.

- Det kom ud af det blå, og i beskeden stod der bare: 'Hej, hvordan har du det?' Sammen med hans meget prangende og smukke profilbillede, var jeg øjeblikkeligt interesseret, siger hun.

Til trods for et lykkeligt årti med Gordon på 73 år savnede Susan 'de sjove tider'.

- Jeg manglede spontanitet og spænding, men min mand lignede en, der var lykkelig nok med bare at passe vores hund. Jeg tror, jeg følte mig ignoreret og savnede opmærksomhed. Den fik jeg fra Gideon.

Penge til syg søn

Samtalerne fortsatte på skrift og i telefonen, mens manden 'med den franske accent' også delte billeder af sin 14-årige søn Paul, sin 5-værelses lejlighed i San Francisco samt videoer af den boreplatform, han sagde, han arbejdede på.

- Det var alt sammen meget overbevisende, og jeg havde ingen grund til ikke at stole på ham, siger den 73-årige, der også blev lovet, at de to skulle flytte sammen til USA.

Efter en måned tog samtalen dog en ny drejning, da Gideon spurgte Susan om penge til at hjælpe hans syge søn. I første omgang godt 3400 kroner.

- Han lovede at betale mig tilbage, så snart han fik sin løn fra sit arbejde på boreplatformen. Jeg troede virkelig på ham, siger hun.

Den første transaktion blev dog langt fra det sidste, og over den næste periode fulgte adskillige panikfyldte telefonsamtaler.

- Da han sagde, at han havde brug for knap 120.000 kroner, sendte jeg ham hver en øre på min bankkonto med adskillige transaktioner, husker hun.

Erkendelsen

Efterfølgende sendte Gideon et billede af en lønseddel på godt en million kroner og forsikrede, at han kunne overføre pengene snarest.

Pengene kom imidlertid aldrig, mens opkaldende også stoppede brat. Det var først her, Susan krøb til korset over for sin mand og datteren Elizabeth på 49 år.

- Da de sagde, at jeg var blevet svindlet, kunne jeg ikke tro det. Jeg ville ikke acceptere, at alt han havde sagt, var løgn, siger Susan.

Det var først da politiet ankom til deres hjem, at hun endelig måtte erkende, at hun var blevet snydt.

- Betjenten sagde, at der hverken var spor af Gideon eller hans søn Paul, at billederne formentlig var falske, og at jeg bare er en af adskillige, der har været udsat for samme nummer, siger Susan, der sammenlagt mistede mere end 300.000 kroner.

Hun håber, at hendes historie kan være med til at advare andre mod at havne i en lignende situation.

- Du må aldrig falde for folk på de sociale medier, siger hun.