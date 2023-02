Susanne fik 16 års fængsel – sådan har hun det dagen derpå

'Hun har det helt forfærdeligt og er meget hårdt ramt'.

Så kort og brutalt kan det siges, når Susanne Hein Kristensens forsvarer, Henrik Garlik, skal sætte ord på, hvordan hans klient har det dagen efter, den hårde dom faldt.

Det skriver TV2 Østjylland.

Det har altså – meget naturligt – påvirket hende meget at vide, hun nu ser frem til 16 års fængsel.

- Det er især, fordi hun mener, at hun er blevet dømt for noget, hun ikke har gjort, lyder det fra Henrik Garlik.

Yderligere vil han ikke sige om hendes tilstand, da hun trænger til at få lidt ro.

Det var også tydeligt efter selve strafudmålingen onsdag, at det var en chokerende melding for Susanne Hein Kristensen.

- Som i også så, blev hun jo fuldstændig lamslået og bedrøvet og havde svært ved at håndtere hele situationen, siger Henrik Garlik til TV2 Østjylland.

Efter domsafsigelsen gik hun ind i et tilstødende lokale med sin forsvarer og fik lov til at tale kort med sin mand og sine sønner.

Her kunne de omfavne deres mor og kone, og det var meget følelsesladet.

Hun græd højlydt og hjerteskærende, imens hun kom med flere udbrud og fastholdt sin uskyld.

Også familien var grådkvalte og sønderknuste og forlod efter noget tid retslokalet og bygningen med bøjede nakker.

Susanne Hein Kristensen ankede straks dommen til Landsretten.

- Min klient har valgt at anke for at få den prøvet, og så vil hun have Landsretten til at se på, om den ville stykke indiciekæden sammen på samme måde, som byretten nu har gjort, lød det onsdag fra Henrik Garlik.

Der går formentlig et halvt år, inden sagen kommer for Landsretten.

Den dømte går efter en frifindelse eller en lempelse af dommen.

