Susanne kæmper videre: Nej til brugerbetaling på broen

En ny bro over Roskilde Fjord skaber heftig debat i lokalområdet, fordi den skal være brugerbetalt. En lokal protestgruppe har afleveret underskrifter til transportministeren, der afviser at gøre tage sagen op

De første spadestik til Kronprinsesse Marys Bro, der skal gå over Roskilde Fjord, er allerede taget, men debatten om brugerbetaling raser stadig og modstanderne har ikke givet op.

Broen er blevet et hedt debatemne, fordi den skal finansieres ved brugerbetaling, selvom den går mellem Frederikssund og Jægerspris, der begge er i Frederikssund Kommune. Det kommer til at koste 14 kroner for en personbil og 41 for en lastbil at passere broen.

Susanne Bartholin er formand for protestgruppen 'Nej tak til brugerbetaling på Kronprisse Marys Bro' kunne fredag overrække godt 14.000 underskrifter mod brugerbetaling for broen til transportminister Ole Birk Olesen.

Det gav dog ikke det store udslag.

- Ministeren skød den tilbage til kommunen. Han sagde, at der var en mulighed for at undgå betaling, hvis kommunen betaler. Så det er op til kommunalbestyrelsen, siger hun.

Et trafikalt knudepunkt

Der er allerede én bro over Roskilde Fjord, Kronprins Frederiks bro, der siden 1935 har været forbindelsen mellem Jægerspris og Frederikssund over Roskilde Fjord.

Den er dog en trafikal flaskehals, hvor der hver dag i myldretiden er lange bilkøer. Kronprinsesse Marys Bro skal altså aflaste den gamle bro.

Susanne og hende protestgruppe indsamlede godt 14.000 underskrifter, både fysisk og digitalt. Foto: Anthon Unger

Dyrt for familier

Lars Brinch har regnet ud, hvor meget det vil koste for hans familie, hvis Kronprinsesse Marys Bro bliver en betalingsbro.

De bor på Jægerspris-siden. De er to voksne, der har fuldtidsjob på den anden side af broen og to børn, der begge har fritidsaktiviteter på den anden side af broen.

Beløbet er 18.000 kroner årligt.

En principiel sag

Susanne Bartholin både bor og arbejder på Jægerspris-siden af broen, så brugerbetalingen kommer ikke til at påvirke hende dagligt, men alligevel bruger hun flere timer hver aften på at organisere modstanden.

- Jeg er gået ind i det her, fordi jeg synes det er så uretfærdigt, at man skal betale for et stykke vej inde i en kommune, siger hun.

Kan man som trafikant ikke bare vælge at bruge den gamle bro og undgå betaling?

- Nej, for hvis der ikke er nok bilister på den nye bro, forklarede ministeren os, at de har tænkt sig at lave nogle trafikreguleringer, der skal tvinge bilisterne over på den nye betalingsbro. Så det er ikke så simpelt, siger hun.

Ville I have foretrukket, at der slet ikke kom nogen bro, fremfor betalingsbroen?

- Jeg synes, at man burde have ventet til, at der var penge til det i stede for at tvinge folk til at betale.

Og det er ikke kun kærligheden til lokalområdet, der gør udslaget.

- Rent principielt kæmper vi imod, at man overhovedet skal have brugerbetaling for små-og omfartsveje i Danmark, siger hun.

Ifølge planen skal broen stå færdig i slutningen af 2019. Foto: Anthon Unger

Giver ikke op

På trods af den lidt nedslående besked fra transportministeren, har Susanne ikke givet op.

- Vi er ikke færdige endnu. Nu skal vi samle tropperne.

De næste, der skal konfronteres med modstanden er de lokale politikere.

- Det næste vi skal er at kontakte byrådet. Vi skal finde ud af, hvor reelle de er i støtten. Vi skal se, om de støtter os. Mange gik til kommunalvalg på, at de gik ind for, at vi ikke skal betale for broen.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen, på telefon og SMS, men han har ikke vendt tilbage.