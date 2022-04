Suu Kyi får fem års fængsel for korruption

En juntadomstol i Myanmar har fundet Aung San Suu Kyi, den afsatte leder af landet, skyldig i korruption og har idømt hende fem års fængsel.

Det fortæller unavngivne kilder med viden om domsafsigelsen.

Sagen, som Suu Kyi, onsdag er blevet dømt i, er blot en af i alt 11 anklager om korruption.

I denne sag er hun beskyldt for at modtage bestikkelse på 600.000 dollars i form af kontanter og guldbarrer.

Hun har selv tidligere kaldt anklagerne mod hende 'absurde'.

Retssagen mod den 76-årige modtager af Nobels Fredspris foregik bag lukkede døre.

Det betyder, at journalister ikke må være til stede i retten, og at hendes advokater ikke må udtale sig til medierne.

I januar blev hun idømt tre års fængsel for besiddelse af walkie-talkier, mens hun i december blev idømt fire års fængsel for henholdsvis at opildne til oprør mod militæret og for at bryde landets coronaregler.

Efter dommen i december sagde FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, at dommen var 'politisk motiveret'.

Josep Borell, EU's udenrigschef, og Liz Truss, Storbritannien udenrigsminister, fordømte også dommen i december.

Aung San Suu Kyi var folkevalgt leder i Myanmar, indtil hun blev afsat efter et militærkup i februar sidste år.

Siden da har den afsatte leder stået over for en række anklager, der kan ende med, at hun idømmes fængsel i mere end 100 år.

Ud over de ting, hun allerede er dømt for, står Suu Kyi blandt andet over for anklager om korruption, afsløring af statshemmeligheder og valgsvindel.

Mere end 1700 personer er blevet dræbt, og over 13.000 er blevet arresteret siden kuppet i februar sidste år ifølge en lokal gruppe, der monitorerer konsekvenserne af kuppet.