Svært dilemma på sygehusene: - Ude i det yderste

Over hele landet har hospitaler fået den svære opgave at nøje udvælge personale, som kan undværes på diverse afdelinger.

De skal gennem lyntræning og hurtigst muligt sættes ind i kampen mod det stigende pres, som landets coronaafdelinger netop nu oplever, mens de ligeledes ruster sig til de kommende uger, hvor indlæggelsestallet forventes at stige betydeligt.

Det bekræfter flere kilder i hospitalsvæsenet over for Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har getagne gange forsøgt at få svar på, hvorfor kapaciteten på landets sygehuse er så meget lavere end sidste år.

Svære valg

Men det kan hurtigt vise sig at blive en vanskelig opgave at flytte personale fra de i forvejen pressede afdelinger.

Eksempelvis fortæller formændene for 14 kirurgiske afdelinger fredag, hvordan de er nødt til at vælge mellem akutte patienter på grund af især personalemangel.

Overlæge Jens Hillingsø, der er formand for Dansk Kirurgisk Selskab, uddyber problemerne for landet kirurgiske afdelinger:

- Det er et nationalt problem. Den situation, vi står i, er, at vi slet ikke kan gennemføre planlagt kirurgi på godartede lidelser. Det betyder, at slet ikke er i nærheden af at kunne overholde den behandlingsgaranti for disse patienter, som vi generelt ellers er tilhængere af.

Helt generelt er problemerne på landets sygehuse skabt af, at der ikke er nok hænder, siger Susanne Wammen, næstformand i Overlægeforeningen, til Ekstra Bladet:

- Vi er virkelig helt ude i det yderste. Det har aldrig stået så grelt til før. Vi er slet ikke oppe i den kapacitet, som vi plejer at være på grund af, at vi har for få ansatte p.t.

Skal på overarbejde

Nogle ansatte har også fået besked på at tage overarbejde, så der er nok folk til at varetage de akutte opgaver.

- Hvis vi skal arbejde meget mere, end hvad vi normalt synes er forsvarligt, så er det også med risikoen, at vi er mindre opmærksomme og ikke kan yde den fulde pleje, advarer Susanne Wammen.

Både Jens Hillingsø og Susanne Wammen peger på, at man omgående bør få sygeplejestuderende og lægestuderende til at hjælpe på landet sygehuse

- Vi kan kun opfordre til, at alle, der arbejder på deltid, kommer på fuld tid, og at man tænker andre personalegrupper ind, siger Wammen.

Landets sygehuse er under stigende pres. Foto: Johan Mikkelsen/Ritzau Scanpix

Rædselsfuldt

Hos Patientforeningen er man også dybt bekymret over situationen på landets hospitaler. Den er uholdbar for patienterne, mener formand Niels Jørgen Langkilde.

- Det er rædselsfuldt, og vi har advaret mod det her i årevis. Det er er oplagt, at der er nogle, som får udskudt behandlinger, og det er slet ikke godt.

Han erkender dog, at der er brug for at flytte hænder til sygehusenes coronaafdelinger:

- Det er man nødt til at gøre, for det er der, hvor det kommer til at brænde på. Det er der, det er ekstremt akut, så der er nødt til at blive prioriteret, siger Niels Jørgen Langkilde til Ekstra Bladet.

450 på intensiv

På torsdagens pressemøde fortalte Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, at personalemanglen betyder, at man kun kan klare op til 450 indlagte på landets intensivafdelinger.

- Men hvis vi skal højere op, vil det få konsekvenser for andre patienter både i form af udskydelser og aflysninger, men også i forhold til den vanlige kompetence, der plejer at være til stede på afdelingerne.

517 personer er aktuelt indlagt med corona på landets hospitaler. 61 af dem på intensiv.