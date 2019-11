Svampemidler forurener grundvandet: Ministerium afviser forbud

Danmarks Naturfredningsforening kræver forbud mod at benytte azol-holdige svampemidler i landbruget, fordi flere undersøgelser påviser, at de siver ned i grundvandet

Flere nye undersøgelser dokumenterer, at sprøjtemidler, som er udbredt i landbruget til at bekæmpe svampeangreb i først og fremmest korn, nedbrydes og ender i det danske grundvand.

En opgørelse fra forskningsinstitutionen Geus viser, at nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol er det næstmest udbredte i overvågningen af det danske grundvand.

Det findes i 27 procent af alle boringer, skriver Ingeniøren.

De første advarsler kom allerede for halvandet år siden, men de nye data er langt mere velunderbyggede.

1,2,4-triazol stammer fra de såkaldte azol-svampemidler. Ingen andre pesticider, som landbruget benytter den dag i dag, er i nærheden af at forurene så stor en del af det danske grundvand.

Det fremhæver Walter Brüsch, geologiske seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- Azolerne burde forbydes øjeblikkeligt, siger han til mediet.

Miljøstyrelsen afviser forbud

En rapport fra rådgivningsfirmaet Cowi til Miljøstyrelsen fortæller, at det netop er landbrugets brug af azolerne, som er langt den væsentligste kilde til forureningen af grundvandet.

Azolerne benyttes også til andre formål, bl.a i træbeskyttelse. Men Cowi kommer frem til, at kun i særlige, lokale tilfælde kan der være tale om andre kilder end landbrugets svampemidler

Miljøstyrelsen afviser at forbyde midlerne. Det skyldes, at Geus' undersøgelse ikke kan dokumentere, at forureningen af grundvandet skyldes den sprøjtning, som stadig finder sted.

I 2014 strammede Danmark reglerne for svampemidlerne. Dels blev doseringen nedsat for nogle midler, dels blev der indført forbud mod at sprøjte i efteråret, hvor udvaskningen ifølge Cowis undersøgelse er størst.

Det lykkedes ikke at få et interview med interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer.