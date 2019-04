Svane skudt i Malmø: Den var for aggressiv

I ca. 10 år er et svanepar i Malmø vendt tilbage til det samme sted for at yngle tæt ved kanalen ved Exercistgatan, der kun ligger et stenkast fra politistationen.

Svaneparret har været uhyre populære blandt de lokale beboere i området, især i forbindelse med æg-lægningen, hvor beboerne har fulgt svaneparret tæt, mens de ventede på at se det nye kuld svaneunger.

Netop nu er hun-svanen ved at ruge sine æg, og svaneparrets familieforøgelse var lige om hjørnet. Men i år kommer hun-svanen til at tage imod sine unger helt alene. Søndag eftermiddag blev han-svanen nemlig skudt af en jæger, der var blevet bestilt til at dræbe svanen af kommunen i Malmø.

Anledningen til drabet på svanen er fra myndighedernes side blevet forklaret med, at han-svanen var for aggressiv mod mennesker, der sejlede forbi reden i kanoer og kajakker.

Det skriver den svenske avis Expressen, der også på sin Facebook har lagt et opslag ud om sagen, der har skabt enorm vrede blandt beboerne i Malmø.

Nogle beboer har sat et skilt op tæt ved svane-redenm hvor han-svanen blev skudt: - Hvil i fred. Du blev myrdet, fordi du gjorde dit job og forsvarede dine unger. (Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix)

- Svanen blev henrettet imod den lokale befolknings vilje. Jeg synes ikke, at det er svanen, der har været aggressiv. Det er derimod de folk, der er trængt ind i svanens yngle-område, der har været aggressive, fortæller Gunnar Sundström til Expressen.

Gunnar Sundström bor sammen med sin kone Louise lige i nærheden af svanens yngle-område. Og ægteparret har i mange år fulgt svane-parrets liv. De har aldrig haft nogen problemer med han-svanens aggressive opførsel. Men siger derimod, at svane-parret er en lokal attraktion.

Gunnar Sundström er dog udmærket klar over, at han-svanen har været aggressiv overfor kanoer og andre både, der har passeret hun-svanens rede. Han-svanen har flere gange fløjet aggressivt mod bådene. Og det er indimellem sket, at bådene er væltet, så personer er faldet i vandet.

- For tre år siden kom en kano sejlende og styrede fuldstændig umotiveret direkte ind i siden på han-svanen. Jeg tror selv, at han-svanens aggressive tendenser startede dengang, fortæller Gunnar Sundström,

Hun-svanen har mistet sin mage. Her ruger den ensom på sine æg ved kanalen i Malmø. (Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix)

Naturvejleder Ola Enquist fra gadekontoret i Malmø beklager ifølge Expressen beslutningen om at skyde og dræbe svanen. Men han forklarer samtidigt, at det var et nødvendigt onde, fordi svanen havde skabt problemer for kanoer og andre både gennem længere tid.

- Han-svanen kunne ikke selv vælte kanoerne, men han kom så tæt på dem, at folk blev bange for svanen, og forsøgte at komme i sikkerhed. Og så væltede de i vandet fra kanoerne, fortæller Ola Engquist, og tilføjer, at han har fået mange rapporter omkring den aggressive svane. Malmø Kommune sendte for nylig en økolog ud for at se til han-svanen. Og denne person endte med at blive bidt af svanen.

- Jeg er naturvejleder, og jeg ønsker ikke, at dyr skal dø. Men jeg vil ikke have på min samvittighed, at et barn måske drukner på grund af det her. Så af to 'onde' ting valgte vi det mindst onde, siger Ola Enquist.