Svarer igen med smart sex-trick

Indbyggerne i Xinjiang i Kina protesterede fredag over coronaregler. Det sker efter en dødelig brand, der kostede mindst ti personer livet

Et smart trick med såkaldte sexbots på Twitter har pludselig set dagens lys i forbindelser med demonstrationerne i Kina

Alverdens medier bringer i disse dage videoklip fra protesterne i Kina.

I flere byer er kineserne rasende over nultolerancepolitikken over for smitte med coronavirus, og det har i sagens natur også spredt sig til de sociale medier.

Men på Twitter er det ikke nemt at finde informationer om demonstrationerne. Årsag? Ud af det blå er forskellige såkaldte sexbots begyndt at oversvømme mediet med frække tweets, når man søger på de byer, der er ramt af de voldsomme protester.

Iagttagelsen er lavet af den kinesisk-amerikanske datajournalist Mengyu Dong, der har fundet en række eksempler på sexbots, der i årevis har været inaktive, men pludselig har sendt tusindvis af tweets ud, der knytter sig til de berørte byer.

2000 tweets på 15 timer

Her beskriver han blandt andet en profil, der ikke har lavet et eneste siden november 2015. Men de seneste 15 timer har profilen smidt over 2000 tweets ud.

Og det er tydeligt, hvad blikfanget er. Letpåklædte asiatiske kvinder

Censur har i årevis været et middel, som de kinesiske myndigheder har brugt i forsøget på at undgå, at informationer fra eventuelle demonstrationer spreder sig. Og de seneste dage har de fået ekstra travlt.

Blank papir

Forskellige videoer på sociale medier viser, hvordan studerende på universiteter i byerne Beijing og Nanjing holder blanke stykker papir i en stille protest. Også i Shanghai har menneskemængder taget blankt papir med på gaden.

I det sydlige Kina stødte demonstranter og politi sammen. Årsagen er de strenge restriktioner mod covid-19

Den strategi bruges blandt andet for at undgå censur og anholdelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det hvide papir repræsenterer alt det, vi gerne vil sige, men ikke kan sige, siger 26-årige Johnny, som har taget del i protesterne.

Demonstranter er gået på gaden i flere forskellige byer mod Kinas nultolerancepolitik i bekæmpelsen af smitte med coronavirus.

Foto: Ritzau Scanpix/Noel Celis

Protesterne bredte sig i løbet af søndag til mange byer. Der hersker fortsat en del usikkerhed om omfanget. Ifølge nyhedsbureauet AP har der i mindst otte byer søndag været problemer med at holde demonstrationer nede. Omkring 300 demonstranter var på gaden i Shanghai lørdag.

Imens er der total tavshed fra Kinas præsident, Xi Jinping.