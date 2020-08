Svartiden er steget: Op til 36 timers svartid på coronatest

Mens en række testcentre landet over er lagt ned af massiv belastning, er svartiden på coronaprøverne også blevet længere.

Det oplyser Statens Serum Institut til Ekstra Bladet.

'Gennemsnitssvartiden er steget en smule her i den seneste periode, hvor der har været rigtigt mange test, og hvor vi derfor har indført 3-holdsskift i laboratorierne. Men tiderne ligger i august stabilt mellem 29-36 timer, afhængig af antallet af prøver på den enkelte dag, ligesom det fortsat er hovedparten af prøverne, der er svaret ud til borgerne dagen efter, at prøven er taget,' lyder det i en skriftlig meddelelse fra Anne-Marie Vangsted, direktør, TestCenter Danmark.

Torsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at der er op til seks dages ventetid for at komme til på en række testcentre i Danmark. Blandt andet i Fælledparken i København. Dermed kan der reelt gå op til en uge, inden folk er klar over, hvorvidt de har corona.

Artiklen fortsætter under billedet.

Coronatest i Viby ved Aarhus. Foto: Anders Brohus

I en mail oplyser Region Hovedstaden, at der generelt er tre til fire dages ventetid på at komme til:

'Det er for lang tid, og vi arbejder vi på højtryk for at nedbringe ventetiden. Det er i dag blevet besluttet at øge testkapaciteten i sundhedssporet. Det vil få en betydelig effekt på ventetiden, selvom det kan tage et par dage, før det slår igennem.'

I Østjylland har smittetrykket været kraftigt stigende i blandt andet Aarhus, hvor der lige nu er to dages ventetid i Risskov. Og den ventetid skal ned, slår Anders Kühnau, formand for Region Midtjylland, fast:

- Jeg forventer, at vi kommer ned omkring et døgns ventetid og et døgns ventetid på at få svar fra test.

Testcentre lagt ned: Op til seks dages ventetid