Sven-Åge døde: Ingen mødte op til bisættelse

Da den 62-årige Svend-Åge Ekberg skulle bisættes, var der - noget mærkværdigt - ingen der mødte op til bisættelse - på trods af at han havde massere af venner og familie.

Problemet skulle findes i noget så simpelt som, at ingen af de pårørende havde fået besked.

Den mærkværdige historie har det regionale medie TV2 Østjylland fortalt om.

- Det er en skandale. Jeg forstår slet ikke, hvordan det kan lade sig gøre, når familien er så stor. Hele familien har været helt stumme af chok over det, siger Rosa Oschlak, Svend Åges niece, der er bosat i København, fortæller hun til TV2 Østjylland.

- Svend-Åge har i hvert fald seks nulevende søskende, som han betød rigtig meget for. Han har boet i Aarhus en rum tid, men han blev altid inviteret til alt og kom også til familiefester.

Kunne ikke finde familien

Svend-Åge blev fundet af død af Politiet, og der er den faste kutyme, at man underretter de pårørende.

Det sker ved at gennemgå den afdødes hus, bruge folkeregistret, kirkebøger og tidligere adresser, som den afdøde har boet på.

- Når man har en vis alder, og ens forældre er døde, kan vi godt have svært ved at finde de pårørende. Så håber vi på at kirkebøgerne kan hjælpe os. Ellers er den sidste chance at indrykke en annonce i statstidende, hvor vi efterlyser pårørende til den afdøde. Lykkes det heller ikke, er vi desværre i den situation, at vi ikke kan finde pårørende, siger Per Bennekov, der er politikommissær ved Østjyllands Politi, til det regionale medie.

Politiet ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag, men fortæller, at de har gjort ret store anstrengelser for at finde de pårørende.

Det samme gjorde sig gældende for bedemanden Keld Andersen, der heller ikke kunne finde nogen.

Derfor blev den 62-årige Svend-Åge Ekberg bisat den 7. juli uden nogen til bisættelsen.

Så det på Facebook

Knap en uge efter bisættelsen gik en bekendt forbi Vestre Kirkegaard i Aarhus, hvor han så Svend-Åge Ekbergs navn på en bårebuket.

Han delte efterfølgende et billede på Facebook, og det var først dér, at familien blev gjort opmærksom på, at Svend-Åge Ekberg var død.

Familien nåede til gengæld med til urnenedsættelsen 13. juli.

