Svend, Walther og Kirsten: - Det er eventyrligt

Solen skinner konstant på Bellevue. Sådan synger C.V Jørgensen, og denne sommer passer det bedre end nogensinde før.

Onsdag var en af de varmeste dage i Danmark nogensinde og Ekstra Bladet tog derfor på stranden for høre om forholdene for de danske nøgenbadere anno 2018.

I det varme sand, for enden af Bellevue, ligger Walther, Svend og Kirsten på deres håndklæder. De har solbrændt hud på deres bare maver og sand i mellem ballerne. For i den nordlige ende af Bellevue, har man ikke tøj på.

- Jeg synes, det er eventyrligt, at vi kan mødes her og være nøgne sammen, siger Walther, mens de andre sidder ved tæppet og hygger sig med medbragt kage.

Walther kom på stranden første gang i 1954, og dengang kostede det 50 øre at komme ind i den ende, hvor der var mulighed for at klæde om.

I dag er selv samme ende af stranden blevet omdannet til det faste mødested for kliken af nøgenbadere. De holder til på stranden og sørger for, at der er pænt og rent og så holder de øje med, at der ikke kommer nogen med de forkerte hensigter.

Walther Johansen er 76 år gammel. Han er kommet på Bellevue siden 1954 og føler en særlig forpligtigelse for stedet. Foto: Linda Johansen

- Hvis vi ser nogen, der tager billeder, så sørger vi for, at de bliver jaget ud med det samme, siger Walther.

Nøgent fællesskab

Solen bager og vandet er varmt. Det er den bedste sommer i mange år, og det udnytter badekliken. De ringer til hinanden om morgenen og høre, om de andre kommer på stranden. Ofte ligger de der fra tidligt om morgen til ud på eftermiddagen. Walther har stadig ikke fået presset de bukser, han købte for en måned siden, for han tager på stranden hver dag.

- Når jeg kommer hjem, kigger jeg på støvet på hylderne, og savner de andre, siger han.

Det er også fællesskabet på stranden, der tiltrækker Kirsten:

- Vi er som en stor familie, og vi hjælper også hinanden med de kedelige ting, siger hun.

Hun betegner sig selv som nudist og startede med at bade nøgen, fordi hendes mand blev ramt af hudsygdommen psoriasis. Nu kommer hun på stranden for at få frisk luft, ryge et par cigaretter og sludre.

Det bliver hun nemlig så dejlig glad af.

Svend er også kommet på Bellevue i mange år, og han synes, det er rart at have et sted, hvor han kan bade nøgen, uden at der er nogen, der kigger underligt. Han har ikke noget imod, at andre bader med badetøj, men for ham handler det om at klæde sig efter omstændighederne.

Svend har nøgenbadet i 16 år. Han synes, at det virker som om at folk ser på den nøgne krop som noget forkert.

- Når jeg står på ski, har jeg skitøj på, og når jeg bader, er jeg nøgen, siger han. Derfor er han blevet rasende over, at der er nogen, der kommer og beder dem om at tildække sig.

Plads til alle

For der er nogle på Bellevue, der ikke er så glade ved synet af de nøgne badegæster.

På stranden sidder Jesper Andreasen. Han har lejet sig ind i et af de små rum, der ligger langs stranden. Han driver sammen med sin kone, Mai Phaan, en yogaforretning. De har flere gange bedt nøgenbaderne dække sig til, fordi det generer deres kunder.

- Vi skal tage hensyn til hinanden, men der er børn og folk der går til yoga her, og så må der også være plads til os, siger Jesper Andreasen.

Walther og resten af nøgenbaderne synes ikke, at det er i orden, at der skal komme nogen og bede dem om at tildække sig:

- Vi har været her i så mange år, så det er ikke fair, at nogen skal komme og ændre vores badekultur.

I morgen tager Walther og de andre på stranden igen. Nøgne, som altid.