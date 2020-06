Svensk ekspert raser over Danmark: - I bestemmer ikke

Regeringens beslutning om at åbne delvist for vores svenske naboer er faldet ikke i god jord på den anden side af sundet

Danskerne kan alligevel rejse ud i Europa til sommer uden at blive mødt med en løftet pegefinger.

Samtidig må borgere i bestemte lande rejse ind og feriere i Danmark efter 27. juni.

Men det er ikke alle steder, udmeldingen bliver modtaget lige vel.

To lande opfylder nemlig ikke regeringens kriterium om, at der skal være under 20 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere i landet per uge.

Det ene land er Portugal, det andet er Sverige.

Skal fremvise test

I sidstnævnte land må indbyggere i Skåne, Halland og Blekinge kunne rejse ind i Danmark, hvis man kan fremvise en negativ test, der er foretaget højest 72 timer før indrejse. Og det faldet ikke i god jord hos vores svenske naboer.

- Det er den svenske regering, der sætter reglerne. Det er ikke Danmark, der skal bestemme her, siger den svenske rejseekspert Lottie Knutson til Aftonbladet.

- Hvad bliver det næste? Skal vi fremskaffe dokumentation for, at vi ikke kommer fra en bestemt region, så vi kan komme ind i Danmark, tilføjer hun.

Disse lande må du nu rejse til fra 27. juni Belgien

Bulgarien

Cypern

Estland

Finland

Frankrig

Grækenland

Irland

Island

Italien

Kroatien

Letland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Malta

Norge

Holland

Polen

Rumænien

Schweiz

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Tjekkiet

Tyskland

Ungarn

Østrig

De svenske rejsevejledninger afviger fra de danske. Her fraråder man ikke længere rejser til 10 lande, herunder Portugal.

I Danmark lyder meldingen, at man ikke længere fraråder rejser til 29 lande. Modsat i Sverige frarådes dog rejser til Portugal.

Fakta: Det koster det at afbestille sommerhuset Reglerne for afbestilling varierer fra udlejer til udlejer. Hos Sol og Strand kan man afbestille helt op til ankomsten, men afhængigt af hvornår du tager beslutningen, koster det dig en større procentdel af det samlede lejebeløb - fra 20 % af det samlede lejebeløb, hvis du afbestiller indtil 70 dage før ankomst og op til 90 %, hvis du afbestiller fra 13 dage før ankomst. Feriepartner lader dig annullere lejeaftalen, hvis der mere end 70 dage til ferien mod at betale 20 % af bruttolejen. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra NOVASOL og Dansommer, men de er ikke vendt tilbage. Hos dem skal du af med 10 %, hvis du afbestiller indtil 70 døgn før indflytning og 25 % indtil 40 døgn før. Vis mere Luk

Siden 13. marts har Udenrigsministeriet som udgangspunkt frarådet alle ikke-nødvendige rejser til udlandet.

Fra mandag i denne uge blev Tyskland, Norge og Island dog taget ud af den ligning. 27. juni følger mere end 20 lande efter.

De specifikke detaljer kendes ikke endnu, men i første omgang lyder det, at Sverige og Portugal fortsat er lukkede lande.