Svensk EU-ansat hemmeligt fængslet i Iran

I mere end 500 dage har en svensk mand siddet fængslet i Iran.

Den 33-årige Johan Floderus er ansat i EU's diplomatiske korps, og fængslingen af ham har været hemmeligholdt af både EU- og svenske myndigheder.

Det skriver New York Times.

Ifølge mediet er tilfangetagelsen af den svenske mand en del af Irans såkaldte 'gidseldiplomati', hvor man bruger fanger til at få udleveret fængslede iranere i andre lande.

På ferie

Ifølge avisens kilder, der har kendskab til sagen, var Johan Floderus på en privat turistferie med andre svenske venner sidste forår.

Også Aftonbladet har talt med kilder, der fortæller, at han var af sted med tre venner, og at de havde besøgt en fælles ven, der har arbejdet som diplomat i Iran.

Returbilletten var booket til 17. april 2022, men han nåede aldrig hjem. Han blev anholdt i lufthavnen i Teheran, skriver New York Times.

I juli sidste år skrev den iranske regering, at man havde tilbageholdt en svensk statsborger for spionage, men han blev aldrig navngivet, og forbindelse til EU har aldrig været fremme. Ifølge mediet sidder han i dag i Evin-fængslet, der er kendt for sin fløj med politiske fanger og brud på menneskerettighederne.

Avisens kilder fortæller desuden, at Johan Floderus ikke er og aldrig har været involveret i spionage.

Anden gang

Ifølge New York Times har den 33-årige mand tidligere besøgt Iran på en arbejdsrejse.

Den rejse er blevet et argument hos iranerne for, at han har spioneret. I pressemeddelelsen fra Iran fremgik det nemlig, at han tidligere havde besøgt landet, og at det besøg indgik i bevismaterialet mod ham.

EU's udenrigstjeneste siger, at de følger sagen om en svensk statsborgers tilfangetagelse nøje, men bekræfter ikke, at der er tale om Johan Floderus, eller at det er en af deres ansatte.

Svenskerens far afviser også at kommentere sagen over for mediet, mens det svenske udenrigsministerium skriver:

'Vi forstår godt, at der er interesse vedrørende denne sag, men vores vurdering er, at det vil gøre håndteringen af sagen mere kompliceret, hvis ministeriet drøfter sine handlinger offentligt.'