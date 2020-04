Svensk lokalpolitiker VILLE smittes - tog til Stockholm

Ikke alle er bange for at blive smittet med coronavirus i disse dage.

Faktisk ville en svensk lokalpolitiker fra den lille kommune Storfors så gerne smittes, at han satte sig bag rattet med sin læge og kørte godt 280 kilometer østpå til hovedstaden Stockholm. Her vurderer de svenske sundhedsmyndigheder, at en halv million allerede er eller har været smittet med corona.

Men Urban Perssons beslutning om at drage til det svenske epicenter for at blive smittet har vakt ramaskrig i det lokale byråd. Her gik bølgerne tirsdag i sidste uge så højt, at Persson blev smidt ud fra et budgetmøde, efter at han havde indrømmet sin gerning. Det skriver Aftonbladet.

Forudser 600.000 smittede i Stockholm

Rasende borgmester

63-årige Urban Persson sidder i byrådet og repræsenterer Storforsdemokraternas eneste mandat i Storfors Kommune. Kort før budgetmødet, som fandt sted 14. april, kom det frem, at lokalpolitikeren var rejst til Stockholm med hensigten om at få coronavirus.

Det gjorde borgmester Hans Jildesten (Socialdemokraterne) så rasende, at han smed Persson ud af mødet efter en verbal overhaling.

Jildesten og konen er nemlig begge i risikogruppen, da han er diabetiker, og hun har fået stamcellebehandling, som han har fortalt Expressen.

- Jeg sagde til ham, at enten skulle han forlade rummet, ellers ville jeg, siger borgmesteren ifølge en pressemeddelelse, som kommunen efterfølgende har sendt ud.

Alle deltagerne ved mødet skulle angiveligt have støttet borgmesterens opfordring, hvorefter Persson forlod lokalet.

- Jeg synes, det er en mangel på respekt at deltage i et møde, hvis du bevidst udsættes for at blive smittet, siger byrådskollegaen Mats Öman.

Slikkede på gelænder

Urban Persson er selv i risikogruppen, da han også har diabetes. Men det afholdt ham dog ikke fra aktivt at forsøge at få coronavirus i Stockholm.

- Jeg er 63 år og har diabetes og forhøjet blodtryk. Men jeg var sikker på, at det ikke ville være et problem. Problemet var, at vi ikke fik lov til at møde de inficerede, så det virkede ikke. Jeg prøvede at slikke på gelænderet til en rulletrappe i metroen, men det virkede ikke, fortæller han til Värmlands Folkeblad.

Lokalpolitikeren mener, at der bliver tegnet et skræmmebillede af coronavirussen i medierne.

- Det er en hysteri. Det er medierne, der pisker stemningen op. Folk er bange. Der er intet at være bange for. De, der dør, er i dårlig stand, det forkorter deres liv med et par år. Der er ingen almindelige mennesker, der dør. Der er mennesker, der ikke er helt sunde. De fleste af os får det før eller senere, siger han til Expressen.

Sagen er nu havnet på ombudsmandens bord. Sverige har i alt registreret 15.332 tilfælde af coronasmitte. 1765 personer har mistet live med virssen.