Svensk minister kritiserer nabolandes coronabeslutninger: - Direkte uansvarligt

Sveriges finansminister er langtfra enig i kritikken af Sveriges coronahåndtering. Tværtimod mener han, at andre nordiske lande har truffet 'uansvarlige' og 'tvivlsomme' beslutninger

Den svenske coronastrategi er gået verden rundt, og i udlandet langer eksperter ud efter vores svenske naboer for at have grebet pandemien helt forkert an.

'Sveriges covid-19-strategi har forstærket epidemien', lyder en overskrift hos den franske tv-station France 24, mens amerikanske New York Times i en leder argumenterer for, at USA ikke skal kopiere den svenske strategi.

Men det er helt forkert at beskrive Sveriges coronastrategi som en fiasko.

Det mener Sveriges finansminister, Per Bolund, der i et interview med den svenske avis Expressen langer ud efter nabolandenes coronastrategi.

Minister: Tvivlsomme beslutninger

Ministeren sætter ikke navn på, hvilke landes coronastrategier, han er uenig i, men nævner blandt andet skolelukninger som en 'tvivlsom beslutning'.

- Vi har set, hvordan man i andre lande har valgt ikke at følge forskningen og eksperternes anbefalinger. Det har ført til en del tvivlsomme beslutninger som eksempelvis at lukke skolerne for børnene. Det diskuteres intenst i vores nabolande, om det måske har været en dyr beslutning, siger ministeren.

Siden midten af marts har danske skoleelever modtaget undervisning via en internetforbindelse fra hjemmet. Også i Norge har nedlukningen af samfundet mindet om den danske model med lukning af skoler og børnehaver fra 12. marts og indtil langt ind i april.

Se også: Dokument afslører svensk ministers plan

Diskussionen om nedlukningens effekt blev sat under lup, da den norske pendant til Statens Serum Institut, Folkehelseinstituttet, i maj konkluderede, at nedlukningen havde haft store samfundsmæssige konsekvenser, kostet et tocifret milliardbeløb og blot haft en 'lille' effekt i kampen mod corona. Det skriver NRK.

Uansvarlige beslutninger

I Sverige har man i højere grad fulgt sundhedsmyndighedernes anbefalinger end i Danmark - blandt andet i spørgsmålet om grænselukning, hvor regeringen lukkede Danmarks grænser, selvom det ikke var blandt Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Og beslutninger som den er ifølge den svenske finansminister 'uansvarlige'.

- At sidde og forsøge og gætte og drage egne konklusioner synes jeg er direkte uansvarligt. Vi har en lang tradition i Sverige, hvor vi lytter til vores eksperter og baserer vores beslutninger på deres viden, siger ministeren til Expressen.

Ekstra Bladet har spurgt presseafdelingen i det svenske finansministerium om et uddybende interview med Per Bolund, men det er ikke muligt, lyder det i en mail til avisen.