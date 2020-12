Svensk minister vil vaccinere alle over 18 i første halvår af 2021

Nok er antallet af smittede med coronavirus langt højere i Sverige end i Danmark, men vores søsterland gør nu klar til en omfattende vaccinering af svenskerne.

Den svenske socialminister, Lena Hallengren, slår tirsdag aften fast, at målet er, at alle voksne vaccineres i første halvdel af 2021.

- Målet er, at alle, som er 18 år eller ældre, samt alle personer under 18 i risikogruppen skal have en hurtig vaccine mod covid-19. Det betyder første halvår af 2021, siger hun på et pressemøde.

Meldingen kommer på dagen, hvor den første person er blevet vaccineret med en coronavaccine, og hvor forskere har kaldt en af de nye vacciner for sikker og effektiv.

Den svenske socialminister slår dog fast, at de, der er i risikogrupperne, står først i køen.