Svensk ø uden strøm

Den svenske ø Gotland har siden klokken 11.25 været uden strøm.

Det skriver svenske Expressen og Aftonbladet.

Det er endnu uvist, hvad der har forårsaget strømafbrydelsen.

Chefen for elnettet på Gotland, Kalle Blomberg, siger til P4 Gotland, at man lige nu forsøger at starte reservekraftværket op, men at det kan tage op til en time, før det er oppe i fulde omdrejninger.

Gotland har omkring 57.000 indbyggere, og er en strategisk vigtig ø i Østersøen.

Det var øst for Gotland, at to russiske fly udstyret med atomvåben blev observeret 2. marts i år.

Udviser russiske diplomater

Tirsdag klokken 12 meddelte det svenske udenrigsministerium, at Sverige udviser tre russiske diplomater. Den udmelding falder kort efter, at Danmark udviste 15 russiske diplomater for spionage.