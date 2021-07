Svensk politi afviser tilbud fra dansk videofirma

Det danske firma SmartEye kommer ikke til at levere overvågningsløsninger til svensk politi i forbindelse med efterforskningen af de over 100 stenkast på E65.

Det står klart, efter at politiet har takket nej til et tilbud fra firmaet om kvit og frit at stille overvågningskameraer op udvalgte steder langs E65.

Det bekræfter pressetalsperson i Polisregion Syd Ewa-Gun Westford over for TV 2/Bornholm.

- Reglerne er så strenge, så samlet set er man kommet frem til, at vi desværre ikke kan tage imod tilbuddet, siger hun.

SmartEye rettede for to uger siden henvendelse til det svenske politi med et tilbud om gratis at sætte 10 intelligente overvågningskameraer op de steder langs E65, hvor svensk politi måtte mene, det gav mest mening.

- Vi fornemmede simpelthen, at der ikke rigtig skete noget i sagen. Så hele vores målsætning var egentlig, at få sat lidt skub i det her opklaringsarbejder, siger direktør Frank Vestergren Vincentz til TV 2/Bornholm.

Reaktionen fra svensk politi er ikke noget, der huer SmartEyes direktør, Frank Vestergren Vincentz.

- Det er jeg selvfølgelig inderst inde skuffet over, siger han og tilføjer:

- Vi havde forventet en reaktion fra dem i retning af en dialog om, hvad det er, vi kan byde ind med. Og den dialog synes vi, har manglet med det svenske politi.

Han anerkender dog, at afvisningen med henvisning til lovgivningen og juridiske forhindringer kan være reel nok.

Ifølge Ewa-Gun Westford er det ikke udelukket, at man vil arbejde videre med videoovervågning. Hun vil dog ikke give nogen garantier.

- Det er klart, at den mulighed findes. Men det er også sådan, at vi ikke taler højt om efterforskningsarbejdet, siger hun til TV 2/Bornholm.