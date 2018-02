Svensk politi anmelder uartig betjent for voldtægts-udtalelse

Mange vil huske kriminalbetjenten Peter Springare, som et år siden fik det svenske etablissement på nakken – og samtidig skulderklap fra menigmand, som hyldede ham for sit mod.

Springare er efterforskningsleder i den kriminalitets-plagede svenske by Ørebro. Han vovede at skrive på Facebook, at det hovedsageligt var mænd med navne som Ali Mohamad, Mahmod, Mohammed, Mohammed Ali, som var mistænkt for overfaldsvoldtægter, afpresning, narko, overgreb i retssag og så videre.

Nu er Springare atter raget uklar med det etablerede Sverige, nærmere betegnet politiledelsen, altså hans arbejdsgiver.

Det er sket, fordi han under et debat-arrangement i Gøteborg for nylig sagde, at ’gruppevoldtægter i Sverige er et nyt fænomen – en konsekvens af 12-15 års indvandring.’

- Der findes også etniske svenskere, som begår gruppevoldtægter, men ikke i samme antal som udenlandsk fødte gerningsmænd’, sagde Springare videre.

Politiledelsen i Region Bergslagen så tv-indslaget og politianmeldte den, ifølge svenske medier, ’kontroversielle’ politimand til politiet, fordi man vurderer, at udtalelserne kan være ulovlige.

Ledelsen frygter, at udtalelsen kan skade befolkningens tillid til politikorpset.

- Det handler om, at uanset om man anmelder et lovbrud, er udsat for et lovbrud eller er mistænkt for et lovbrud, så skal man kunne gå ud fra, at man bliver neutralt og retvisende behandlet, og at vort personale ikke har forudfattede meninger, siger politiets pressechef Mats Nylén til TV4.

Politianklagerne skal nu vurdere, om Springare kan sigtes og tiltales for lovbrud - eller om udtalelserne eventuelt blot skal have tjenstlige konsekvenser.

I en sms til TV4 skriver Peter Springare at han alene udtalte sig som privatperson og derfor ikke er bundet af politiets objektivitetspligt.

Anne Ramberg, som generalsekretær for Sveriges advokatsamfund, betegner ifølge TV4 Peter Springares udtalelser som 'nærmest racistiske'.

