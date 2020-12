Svensk professor: - Vi burde følge Danmarks eksempel

Coronasmitten tager fart hos vores svenske naboer. Sverige er nu i top 10 over de lande, der er hårdest ramt af corona

Coronasmitten tromler afsted i Sverige. Med fredagens 9659 registrerede coronatilfælde indtog svenskerne en tredjeplads over de hårdest ramte lande.

Pladsen er målt ud fra Our World In Data, hvor de måler ud fra befolkningstal pr. en million indbyggere.

Det skriver Aftonbladet.

Og de høje tal vækker bekymring hos Björn Olsen, der er overlæge og professor i infektionssygdomme ved Uppsala universitet.

- Min spontane reaktion er, at vi burde indføre væsentigt hårdere restriktioner, når vi har så kraftig en smittespredning. Vi burde følge Danmarks eksempel og prøve at lukke ned, siger han til Aftonbladet.

Sådan lød det, da Mette Frederiksesn lukkede landet ned 16. december.

Høje smittetal

Den svenske strategi ved at være lidt mindre restriktive end eksempelvis Danmark har sendt smitten på raketkurs. Dagligt har smitten ligget stabilt på mere end 6000 smittede.

I alt er 367.120 svenskere ifølge Johns Hopkins University blevet smittet med coronavirus, mens de har 7993 coronarelaterede dødsfald.

Det har fået flere hospitaler til at råbe vagt i gevær, hvor regioner i hele landet har meldt ud, at grænsen for optag af coronapatienter på landets hospitaler er ved smertegrænsen.

Nye restriktioner er midlertidigt blevet søsat i Sverige, hvor svenskerne nu skal følge strengere restriktioner, der dog ikke nærmer sig de restriktioner, vi kender fra Danmark.

Blandt andet må det maksimale antal personer ved samme bord på en restaurant være fire personer, der bliver sat loft på hvor mange, der må være i butikkerne og indkøbscentre, og der vil være krav om mundbind fra 7. januar.

Og det er der behov for ifølge Bjørn Olsen, der stiller sig kritisk over for svenskernes coronahåndtering.

- Myndighederne har indført mundbind i kollektivtrafikken fra 7. januar. Jeg forstår ikke logikken, situationen kan jo være meget værre på det tidspunkt. Det burde gælde med det samme.

- Hvis der ikke sker noget virkelig dramatisk, vil vi stige yderligere, siger Björn Olsen.

