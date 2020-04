Svensk statsminister: Usandsynligt at rejse til sommer

Den svenske statsminister, Stefan Löfven, siger, at det er usandsynligt, at svenskerne kan rejse til sommer - både udenrigs og indenrigs.

Det skriver det svenske medie Dagens Nyheter.

Statsministeren tror ikke, at man er nået langt nok i forhold til coronasituationen til sommer.

- Alle de her anbefalinger skal komme fra myndighederne. Fra mit perspektiv, kan jeg ikke se, at udlandsrejser kommer til at kunne være aktuelle. Jeg kan ikke se, at vi har fået en så positiv udvikling, at vi pludselig kan gøre det. Men den beslutning skal regeringen træffe, lyder det fra statsministeren.

- Det er det samme med mulighederne i landet (Sverige, red.). Myndighederne er nødt til at vente, men det gælder også folket, siger Stefan Löfven.