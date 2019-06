Svensk vanvid: Se øl-etiketten der nu er forbudt

Det svenske bryggeri 'Ängöl' fra byen Kalmar har tidligere i denne uge fået forbud mod at sælge sin midsommerøl på Systembolaget i hele Sverige.

Øl-etiketten på flasken er nemlig ifølge Systembolaget ikke mådeholden nok, selv om det uskyldige og idylliske billede blot forestiller nogle glade mennesker, der går langs bredden på en sø, mens man ser nogle andre mennesker i robåde på søen i baggrunden af billedet.

Billedet er ifølge Systembolaget alt for risikofyldt, fordi man ser folk i robåde på søen. Og det må ikke forbindes med alkohol-indtagelse.Systembolaget mener også, at øllens navn 'Midsommaröl' skaber positive associationer til højtiden midsommer. Og det skaber en drømmeagtig sommerfølelse, der ikke levet op til kravet om en 'særlig mådeholdenhed'. Alkohol må nemlig ikke tillægges en særlig betydning i forbindes med højtider.

Det skriver flere medier heriblandt SVT, Aftonbladet og BeerNews

Dette billede, der er påtrykt øl-etiketten, er alt for farligt for den svenske befolkning, der helst ikke skal lokkes i fordærv. (Foto: Ängöl)

Det uskyldige maleri er malet af kunstneren Jenny Nyström, der døde i 1927. Hun havde nok aldrig nogensinde drømt om, at hendes idylliske midsommer-maleri skulle blive midtpunktet i en hidsig øl-debat i Sverige hele 92 år efter sin død.

Direktøren for bryggeriet 'Ängöl', Johan Håkansson er også mildest talt forbløffet over, at han har fået afslag på at sælge sin midsommerøl, der har fået navnet 'Jenny Nyström Midsommaröl'. Nøjagtig den samme øl med samme etikette blev nemlig sidste år accepteret af Systembolaget, som er den myndighed i Sverige, der står for salg af alkohol.

- Man kan ikke tolke en lov, så den er tilladt på nogle tidspunkter, men pludselig bliver forbudt på andre tidspunkter, siger Johan Håkansson, der har anket sagen til 'Alkoholsortimentsnämnden'.

(artiklen fortsætter under billedet)

Sådan ser den meget omtalte svenske midsommer øl ud. Ganske uskyldig i danske øjne. (Foto: Ängöl)

Med henblik på valg af det uskyldige motiv til øl-etiketten forklarer Johan Håkansson følgende:

- Det her motiv var et af dem, som vi følte var helt okay. Vi må jo f.eks. ikke benytte et billede af børn, der løber rundt om en midsommerstang. Så det var egentlig ret begrænset, hvad vi havde at vælge imellem. Men vi valgte det her motiv, som vi fandt fuldstændig upåklageligt, forklarer øl-direktøren, der må vente ind til 14. juni for at få svar på sin anke i den svenske øl-sag.