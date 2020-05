Svenske kommuner skjuler tallet for smittede i ældreplejen

Otte ud af ni kommuner i et svensk amt har aktivt mørklagt tallene for coronasmittede i ældreplejen. Det oplyser det svenske medie Ekuriren, der har fået indblik i interne rapporter

Otte ud af ni kommuner i Södermanland i Sverige har oplyst, at de ikke ved, hvor mange mennesker, der er smittet i ældreplejen. Men det er ikke sandt. Kommunerne har bevidst tilbageholdt oplysningerne for at forhindre at komme i mediernes søgelys.

Det skriver det svenske medie ekuriren.se.

Den svenske ældrepleje, som myndighederne har forsøgt at beskytte, er hårdt ramt af covid-19.

Hårdest ramt er den svenske landsdel Södermanland ifølge Inspektoratet for Pleje og Omsorg, IVO.

Den svenske avis har gentagne gange forsøgt at få svar på, hvor omfattende smittespredningen har været i landsdelens kommuner.

To gange er de blevet afvist med henvisning til, at kommunerne ikke selv havde overblik.

Men i interne krisestyringsrapporter fra kommunerne beskrives smittespredningen præcist. Eksempelvis står der i en rapport, at 'smitten findes i ældreboliger i de fleste af kommunerne, og der konstateres smitte i 23 af amtets ældrehjem'.

'Kommunerne har aktivt handlet imod at oplyse offentligheden - og dermed handlet i strid med offentlighedsprincippet i den svenske forfatning, skriver avisen.

Chef for ældrepleje: 'Handler om at beskytte privatliv'

Johan Lindström, der er administrerende chef for ældreplejen i en af de pågældende kommuner, svarer på kritikken over for SVT.

Han siger, at de længe har rapporteret de samlede antal smittede.

'Hvad vi derimod ikke kan afsløre, er hvilken ældrebolig, der er smittet. Jeg tror, det handler om at beskytte enkeltpersoners privatliv. Den vurdering tager vi på baggrund af fortrolighedslovgivning,' siger Lindström til SVT.

Derfor mener han ikke, at offentligheden bør vide, hvordan smittespredningen ser ud.

'Jeg føler ikke, at vi kan videregive disse oplysninger, så ingen risikerer at blive hængt ud. Jeg må være sikker på at beboerne og pårørende ikke lider unødigt eller bliver udstillet, hvis de forlader deres bolig'.

Han afviser at kende til en mørklægningsstrategi i kommunen.