Svenske politikere: Luk grænsen til Danmark

Den nye coronamutation fra Storbritannien skaber frygt hos vores naboer mod nord.

Flere svenske politikere ønsker, at grænsen lukkes til Danmark, efter der er fundet isolerede tilfælde af den nye virus.

Det skriver Aftonbladet.

Sverige har lukket grænsen for rejsende fra Storbritannien, og næste skridt skal være at lukke grænsen til Danmark, mener Ulf Kristersson, som er partileder for oppositionspartiet Moderaterne.

- Det er godt, at regeringen i går fulgte Moderaternes og andres krav, så indrejsende fra Storbritannien kan stoppes. Desværre ser det ud til, at det nye coronavirus også findes i andre lande.

- Danmark har bekræftede tilfælde. Næste stop må være at lukke grænsen midlertidigt for danskere, der kommer til Sverige for at shoppe, hygge og handle. Det er især vigtigt omkring jul og nytår, siger Ulf Kristersson.

Skal mindske byrden

Formanden for Regionrådet i Skåne, Carl Johan Sonesson, siger i et interview til svenske HD, at presset stiger på de svenske sygehuse, og at det derfor er en naturlig konsekvens at lukke ned for indrejsende.

- Vi har allerede 500 patienter, der behandles på skånske hospitaler med covid-19. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at mindske byrden for vores sundhedsvæsen.

- Jeg synes, vi skal lukke grænsen, og at det skal gælde indtil 13. januar, hvilket er den dato, som de andre generelle anbefalinger er sat til, siger Carl Johan Sonesson.

V-leder Nooshi Dadgostar opfordrer også til mere handling efter rapporter om den nye virusvariant i Danmark.

Hun skriver på Twitter, at den nye mutation ser ud til at have spredt sig.

'Danskerne tager i høj grad til Sverige,' hvorfor hun retorisk spørger: 'Hvorfor træffes der ingen foranstaltninger der?,' skriver hun på Twitter.