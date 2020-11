Svensker advarer Danmark mod blodrus

MeToo er nødvendig så længe for mange chefer tror, at de har ret til hvad som helst i forhold til deres unge kvindelige ansatte. Men det kan ifølge journalist på den svenske avis Aftonbladet, Åsa Linderborg, også gå for vidt.

I hvert fald havde hun svært ved at se sig selv i øjnene, efter hun for et par år siden skrev en klumme, som sammen med en medielavine førte til offentlig udskamning af en teaterchef. Manden valgte senere at begå selvmord.

– Jeg har skrevet bogen ’Året med 13 måneder’ om hele det forløb både før og efter selvmordet, og jeg råber op, fordi jeg vil advare danskerne mod at begå de samme fejl, som vi har gjort i Sverige. Jeg – vi – i Sveriges medier begik fejl, da MeToo begyndte at rulle. Vi lod os rive med i nærmest en blodrus og gav køb på ikke bare almindelige retsprincipper, men også alle de journalistiske principper og etiske retningslinjer, vi normalt anvender. Det må ikke ske igen.

Åsa Linderborg er 52 år og dermed en erfaren dame i sit fag. Hun sad som leder af bladets kulturredaktion, da MeToo-toget i 2017 begyndte at rulle, og en teaterchef tog sit eget liv. Det hele begyndte, da en ansat beskyldte ham for at have tvunget hende til abort.

Linderborg skrev da en klumme, som hun i dag kalder et karaktermord. Den blev fulgt op af et medløbende kor fra de øvrige svenske medier og det faktum, at hans chefer intet gjorde for at støtte ham. Men om dette eller andet var årsag til selvmordet, ved ingen.

Åsa Linderborgs bog om tiden før, under og efter selvmordet. Foto: Faximile

Tabte hovedet

– En tvivlsom anklage fra en kvinde suppleret af 39 klager af anden karakter over manden. Heraf var hovedparten anonyme. Det var vanvittigt, og men jeg var i krise den gang på grund af stress, overarbejde, træthed og et parforhold i opløsning, så jeg tabte hovedet. Det traume vil jeg aldrig komme over. Men jeg har da i det mindste modet til at erkende, at jeg tog voldsomt fejl, mens resten af de svenske medier har glimret ved deres tavshed eller har smurt ansvaret af på mig. Det har været en forfærdelig tid.

Åsa Linderborg har fulgt med i, hvad der sker i Danmark på MeToo-fronten, og hun er bekymret.

– Brugen af anonyme kilder skal begrænses og kun bruges yderst restriktivt. I debatten om sexisme vrimler det med anonyme kilder, som medierne behandler som evidens, mener Åsa Linderborg. Foto: Emil Agerskov

– Brugen af anonyme kilder skal begrænses og kun bruges yderst restriktivt. I debatten om sexisme vrimler det med anonyme kilder, som medierne behandler som evidens. Det er farligt. En klummeskribent på min avis var tidligere frikendt for en voldtægt, men i MeToo’s hellige navn fremturede kvinden med voldtægten med samme anklage én gang til, og medierne hoppede på vognen, så skribenten måtte forlade sit job. Kvinden blev først langt senere dømt for bagvaskelse. Og en anden kollega er arbejdsløs på tredje år, fordi en eneste anonym kvinde fik medløb i medierne til at fremføre en anklage om sexuelt overgreb.

Feminister

Linderborg påpeger, at det i Sverige er sådan, at hvis man vil være noget ved ’musikken’ er man svoren feminist. Det gælder kunst, politik, journalistik og erhvervsliv. Det er kun Sveriges Demokraterne, der ikke accepterer denne uskrevne regel.

– I Danmark er feminisme ikke en nødvendig grundregel, men noget, man vælger at stå frem med. Måske kunne Danmark bruge lidt mere feminisme, mens Sverige kunne bruge lidt mindre dogmatisme. Lige nu er det vigtigt især for de unge at begribe, at hårde dogmer og for mange løse beskyldninger kan underminere deres i mange sammenhænge helt berettiget kamp. MeToo er gået for vidt i Sverige. Lad ikke det samme ske i Danmark. Ingen har glæde af det – slet ikke dem, der virkelig har alvorlige krænkelser i rygsækken. Medierne skal være deres magt bevidst og ikke bevidstløst lades sig rive med af populære stemninger, fastslår hun.

