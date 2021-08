Svenskere kan se frem til tredje coronastik

En større del af den svenske befolkning vil formentlig blive tilbudt en tredje dosis coronavaccine næste år.

Det skriver den svenske sundhedsstyrelse Folkhälsomyndigheten i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet TT.

Udvalgte risikogrupper kan få den tredje dosis allerede i efteråret. Det er primært mennesker på plejehjem, mennesker over 80 år samt personer med stærkt svækket immunsystem.

I Danmark har direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm udtalt, at et tredje stik kan blive nødvendigt. Eksempelvis for ældre og sårbare borgere.

De nuværende vacciner ser ud til at have en udmærket beskyttelse mod Delta-varianten, men på længere sigt kan det blive nødvendigt at overveje et tredje stik.

- Det holder vi skarpt øje med, og i første omgang går overvejelserne på, om ældre og sårbare grupper, som især risikerer alvorlig sygdom som følge af coronavirus, skal revaccineres på et tidspunkt, sagde han i sidste uge i et skriftligt svar.

Den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, udtaler i pressemeddelelsen, at det ikke er muligt at udrydde coronavirus. Derfor skal fokus være på vacciner og at holde den nede.

- Vurderingen er, at det ikke er muligt at udrydde virussen, og derfor bør vaccinationsarbejdet være langsigtet og fokuseret på at reducere alvorlig sygdom og død, siger han.

- Det er fortsat vigtigt, at vi har et særligt fokus på vaccination af grupper og beboere i geografiske områder med lav vaccinationsdækning, siger Tegnell.

Flere partier i Danmark mener, at det er en god idé at se på, om ældre og sårbare borgere i Danmark skal have et tredje stik af vaccinen mod covid-19.

Torsdag i sidste uge skrev den israelske avis Haaretz, at Israel som det første land i verden vil give et tredje stik med Pfizer-vaccinen til borgere over 60 år.

Det gøres for at dæmme op for den mere smitsomme Delta-variant.

2000 personer i Israel med svækket immunforsvar har allerede modtaget det tredje vaccinationsstik, uden at der har været rapporter om bivirkninger.