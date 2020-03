Svenskere nyder coronafrihed

Lars-Erik Ivarsson er med sin hustru, Karina Ivarsson, ude i det gode vejr og nyde en lille kop kaffe på Stortorget i Malmø.

De hører egentlig til risikogruppen, deres alder taget i betragtning, men det stopper dem ikke i at bevæge sig ud i offentligheden.

- Vi har jo ikke fået udgangsforbud, som de har i Tyskland, siger Karina Ivarsson.

Hun når knap at fuldføre sin sætning, før Lars-Erik Ivarsson bryder ind.

- Vi er jo sultne, siger han med et smil på læben, som undskyldning for at bevæge sig ud i offentligheden på en af byens kaffebarer.

Lars-Erik Ivarsson og Carina Ivarsson har bevæget sig ud i det gode vejr, hvor de nyder en kop kaffe og en romkugle på en kaffebar i det centrale Malmø. Foto: Alexander Klug

I 'Forbudssverige' har de for en sjælden gang friere tøjler, end det er tilfældet i Danmark.

Det ellers restriktive Sverige har en mere lempelig tilgang til coronasmitten, hvor landets statsminister, Stefan Löfven, først lige har forbudt forsamlinger på over 50 mennesker. Et forbud, der trådte i kraft 29 marts.

I Danmark forbød Mette Frederiksen forsamlinger i det offentlige rum på mere end 10 personer allerede 18 marts, hvor også shoppingcentre, sportsfaciliteter, restauranter og cafeer samt andre steder med tæt kontakt mellem mennesker skulle lukke.

I Malmø mødes mange mennesker stadig, og nyder en kop kaffe på byens mange kaffebarer.

Øl i det fri

De summer af forår i Sverige, og det udnytter de fire kammerater, Konrad, Victor, Axel og Anton til at nyde en øl i det gode vejr.

Det er et syn, der vil få det til at løbe koldt ned af ryggen på de fleste danskere i disse coronatider.

- Vi gør jo ikke, ligesom hele verden gør, siger Axel Svensson til Ekstra Bladet.

Axel Svensson arbejder i Danmark, men er sendt hjem med løn på grund af coronavirussens nyrehug til det danske samfund, hvorfor han også oplever kontrasten i måden Danmark og Sverige håndterer coronakrisen på.

- Vi tænker ikke over det, siger Axel Svensson.

Axel Svensson, Konrad Hättmark og Victor Malm nyder en øl i Malmø. Foto: Alexander Klug

Fitness-kæden SATS holder åbent

I Danmark skal det træningshungrende segment se længe efter håndvægte og løbebånd i landets fitnesscentre.

I Sverige er historien imidlertid en anden. Her har fitnesskæden SATS fortsat åbent for de mange, der ønsker at brænde kalorier af i deres centre.

- Jeg synes, det er godt de holder åbent. Man spritter hænderne lidt oftere, men det er vigtigt at holde gang i samfundet, siger en af fitness-kædens kunder på vej ud efter en svingom med håndvægtene.

På billedet ses en af fitness-kæden SATS kunder på vej ud efter en omgang træning. Det er blot en af de ting, Danmark har lukket ned for i forbindelse med coronavirussen. Foto: Alexander Klug.

Faldende omsætning

Det er ikke kun i Danmark, der bliver delt økonomiske lussinger ud på grund af coronakrisen.

På en café i det centrale Malmø langer Robin Rosenberg kolde øl over disken til de ølhungrende kunder, men han fortæller videre, at coronakrisen har medvirket til et fald i omsætningen på 60 procent, fordi turisterne bliver væk.

Robin Rosenbergs cafe har normalt plads til 500 mennesker, men Sveriges nylige forbud på at forsamle sig mere end 50 mennesker, har derfor haft store konsekvenser for caféen. Han savner derfor en mere konsekvent tilgang fra de svenske myndigheder.

- Jeg synes, man skal lukke hele landet ned i to uger, eller have det hele åbent. Det her er sådan en enten eller løsning, siger Robin Rosenberg.

I Skåne, hvor Malmø er den største by, er der indtil videre bekræftet 279 tilfælde af coronasmitte.

- Mentaliteten er meget, det sker ikke her. Vi er måske ikke klar over, hvor alvorligt det er, siger Robin Rosenberg afslutningsvis.

Robin Rosenberg arbejder på en cafe i Malmø. Han kan tydeligt mærke coronakrisen, selvom svenskerne har en anden tilgang til virussen. Turisterne bliver væk - og omsætningen styrtdykker. Foto: Alexander Klug