Svenskerne fik skybrud - vi slap

DMI varslede søndag, at ikke mindst Nordsjælland kunne blive ramt af kraftige byger i løbet af natten til mandag.

Bygerne kom skam også - men de landede i Sverige.

- Vi kan se, at lokale skybrud ramte lige på den anden side af Øresund. Der kom nogle skyller i København og nord for byen, men det var slet ikke noget, der lignede et skybrud, fortæller vagthavende meteorolog Jesper Eriksen, DMI, til Ekstra Bladet.

Mandag forventer meteorologen, at der godt kan komme nogle byger.

- Lokalt kan de blive ganske kraftige. I den østlige del af Jylland - omkring Djursland - er der risiko for torden, fortæller Jesper Eriksen.

Temperaturerne vil i det meste af landet lande på 17-21 grader. Men ved den jyske vestkyst er temperaturerne dog noget lavere.

- Her ligger de mandag omkring 15 grader.

Først senere på ugen begynder temperaturerne at snige sig op omkring de 22 grader - og måske lidt mere.