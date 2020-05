Svenskerne raser over danske turister

Vi må godt, men de må ikke.

Det klinger ikke af retfærdighed, lyder det fra den andet side af Sundet.

Tirsdag sætter to store svenske medier nemlig fokus på, at Danmark har grænsekontrol mod Sverige og ikke ønsker svenske turister i landet, mens grænsen er åben den anden vej. Det udnytter danske turister til at køre til Sverige for at feste og shoppe i Skåne. Dobbeltmoralsk, mener svenskerne.

Politiet advarer om nyt køkaos

Mange danskere har under coronakrisen udnyttet den åbne grænse til Sverige til at besøge barer eller restauranter, der ikke har været lukkede som i Danmark. Foto: Aleksander Klug

Søndag aften holdt danske turister i seks kilometers kø og op til to timers ventetid for at passere grænseovergangen fra Sverige til Danmark ved Øresundsbroen, da de vendte hjem fra en weekendtur til nabolandet.

Sveriges største morgenavis, Dagens Nyheter, har problematikken på forsiden med overskriften 'Danskere har adgang til Sverige - men ikke omvendt'.

Expressen sætter ligeledes tirsdag fokus på Danmarks udelukkelse af svenskerne. Den danske regering har netop vedtaget, at svenskere kun kan krydse Øresundsbroen, hvis de har sommerhus, en partner eller bedsteforældre i Danmark.

- Jeg synes det er fjollet. Det er lidt dobbeltmoralsk. Det er vanskeligt at forstå, hvorfor der er så mange danskere her i Malmø, der kommer og handler, når svenskere samtidig ikke har lov til at gøre det samme. Det ændrer mit syn på danskerne. Vi er ikke de samme venner længere, siger en skuffet Désirée Chronéer til Expressen.

63-årige Carina Rosdahl opfordrer helt danskere til at holde sig væk.

- Jeg synes, det er moralsk forkert at lukke sit land for indrejse, men at være åbent til et andet. De er bange for at blive inficeret, men kommer alligevel her og tager infektionen med hjem. Jeg synes, det er en enorm fejltagelse af dem. Danmark kan holde deres danskere hjemme, raser hun.

Indrejsende fra Sverige til Danmark checkes for corona ved grænsekontrollen på Øresundsbroen. Danskere kan frit køre mod Sverige. Foto: Andreas Merrald/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke kun befolkningen i Skåne, der er trætte af den danske tilgang. På politisk niveau er man også begyndt at diskutere Danmarks ageren.

Især udmeldingen fra flere danske partier om, at man bør åbne grænsen for tyskere og nordmænd, men ikke svenskere, har skabt vrede hos den svenske regering.

- Jeg har klart sagt, at diskrimination af Sverige er fuldstændigt uacceptabelt, siger handelsminister Anna Hallberg til Sydsvenskan.

Midt i maj sendte borgmester i Lund Philip Sandberg et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen. Heri gav han udtryk for sin frustration over den lukkede grænse til Danmark.

'En lukket grænse mellem København og Lund svarer til en lukket grænse mellem København og Roskilde', skriver Sandberg blandt andet.

Den danske regering har lovet, at den vil give en klar udmelding om grænsespørgsmålet inden 29. maj.

