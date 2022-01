Sverige afskaffer krav om corona-test ved indrejse

Kravet om, at man skal være testet negativ for corona 48 timer inden indrejse til Sverige, bliver snart afskaffet

Fra 21. januar skal man ikke længere fremvise en negativ coronatest taget inden for 48 timer, hvis man er EU- eller EØS-borger og vil rejse ind i Sverige.

Det oplyser den svenske regering i en pressemeddelelse tirsdag, skriver Aftonbladet.

Testkravet bliver i stedet erstattet med et krav om at fremvise coronapas, hvis man er 18 år eller derover.

Er man ikke vaccineret, skal man altså i stedet have en negativ test, som er taget inden for 72 timer inden indrejse, eller man skal have været smittet med corona inden for de seneste seks måneder.

Folk, der rejser til eller fra Bornholm via Sverige, vil være undtaget krav om fremvisning af coronapas.

Testkravet blev indført 28. december sidste år i et forsøg på at mindske smittespredning med omikron-varianten.

Men den svenske regering vurderer nu, at indrejsende ikke længere udgør en særskilt risiko for at påvirke spredning af varianten.

