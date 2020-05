Sverige: Danmark og Norge rotter sig sammen

Mette Frederiksen fremlagde på et pressemøde fredag kl. 14 planerne for genåbningen af Danmarks grænser. Sverige blev udeladt i denne omgang

Regeringens plan for genåbningen af Danmarks grænser blev i dag fremlagt på et længe ventet pressemøde.

Det ligger nu fast, at grænsen til Tyskland, Norge og Island fra 15. juni ikke længere vil være lukket.

Dermed blev Sverige de store tabere i spillet om genåbningen af grænserne.

Hele ugen har der ellers været opfordringer fra vores broderland om, at Danmark skulle genåbne grænsen, så svenskere igen kunne rejse ind i Danmark.

Se også: Sverige vil åbne grænsen

Sverige holdt udenfor

Der har været et stort ønske fra svensk side om, at Danmark ville åbne grænserne igen.

I stedet blev det til et coronavenskab mellem Danmark og Norge, melder svenske Aftonbladet.

Lige ovre på den anden side af sundet har der været et særligt stort ønske om at få åbnet grænsen for skånske borgere.

Derfor klynger mediet Skånske Dagbladet sig også til håbet om, at der kan findes en regional løsning, hvor der også meldes om, at Sverige holdes udenfor.

Muligt med en regional løsning

Lige netop en regional løsning snakkede Mette Frederiksen også om ved pressemødet fredag.

- Danmark og Sverige har et tæt forhold. Vi står forskellige steder i forhold til corona. Vi har et stærkt ønske om at finde en løsning, det kan f.eks. være en regional løsning med fokus på Øresundsregionen, fortalte Mette Frederiksen.

Turister fra Tyskland, Norge og Island vil dog være underlagt en række regler, som de skal opfylde, for at kunne rejse ind i Danmark.