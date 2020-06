Sverige forlænger besøgsforbud på hårdt ramte plejehjem

Det seneste døgn er der registreret 17 dødsfald blandt coronapatienter i Sverige. Det fremgår af mandagens statistik fra Folkhälsomyndigheten, den svenske sundhedsstyrelse. Dermed er i alt 4891 døde med Covid-19.

Der er mandag registreret 769 nye smittetilfælde.

Mandag oplyser socialminister Lena Hallengren på et pressemøde, at den svenske regering har besluttet at forlænge det nationale besøgsforbud på plejehjem, skriver nyhedsbureauet TT.

Besøgsforbuddet gælder nu til og med 31. august.

- Det er et af de mange hårde tiltag, som er nødt til at forblive, siger hun.

Forbuddet trådte i kraft 30. marts.

Det er især inden for ældreplejen, at mange mennesker i Sverige er døde efter smitte med coronavirus. Men forbuddet mod besøg har hjulpet, fortæller Lena Hallengren.

Siden smitteudbruddets begyndelse er i alt 52.383 personer blevet bekræftet smittet i Sverige, viser de seneste tal.

Søndag blev der ikke registreret nye dødsfald blandt coronapatienter i Sverige.

Der er i weekender et vist efterslæb i tallene, så nogle indrapporteringer først når at komme med i statistikkerne mandag eller tirsdag.

Der blev lørdag registreret 20 dødsfald blandt coronapatienter i Sverige.

I mandagens statistik fremgår det, at 2297 personer har været i intensiv behandling efter coronasmitte.

Lørdag ophævede de svenske myndigheder de gældende restriktioner for rejse inden for Sveriges grænser.

Der er dog stadig retningslinjer, som skal følges under rejser rundt i landet.

Eksempelvis har den enkelte person ansvar for at holde fysisk afstand, og trængsel og tætte køer må ikke opstå.

Derudover må rejser ikke gennemføres, hvis den rejsende har symptomer på sygdom med virusset.

Samtidig opfordrer de svenske sundhedsmyndigheder til at bruge kollektiv transport med omtanke og til at følge rådene om god hygiejne.

I Folkhälsomyndighetens statistik fremgår det, at coronasmitten er mest udbredt i hovedstadsregionen Stockholm, hvor 16.107 personer har været smittede, og 2187 er døde med virusset.

Modsat er der mindst smitte i regionen Gotland med 109 smittede og 6 dødsfald med coronavirus.

Det danske Udenrigsministerium fraråder stadig alle ikke-nødvendige rejser til Sverige indtil 31. august.

Regeringen er dog i dialog med Sverige og Finland om at åbne grænserne før denne dato.