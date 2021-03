Sverige fortsætter med AstraZeneca til folk over 65

Mens Danmark sætter AstraZeneca på pause, fortsætter Sverige med at give den til ældre over 65

De svenske sundhedsmyndigheder fortsætter med at bruge AstraZeneca til folk over 65.

Det oplyser de svenske myndigheder i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer kort efter, at de danske myndigheder har valgt at sætte selskabets coronavaccine på standby i tre uger.

- Vaccinen gør stor nytte for de ældre. Mange bliver hver dag svært syge af covid-19. Samtidig har vi ikke set nogen risiko for disse alvorlige bivirkninger hos ældre. Det er grunden til, at vi stopper med pausen for ældre over 65, siger Johan Carlson, direktør hos de svenske sundhedsmyndigheder.