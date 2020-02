Sverige giver millionbeløb til bekæmpelse af coronavirus

Sveriges regering har mandag besluttet at give 40 millioner til WHO som hjælp i bekæmpelsen af coronavirus.

Det skriver blandt andre Aftonbladet.

Sveriges socialminister, Lena Hallengren (S), og minister for internationalt udviklingsarbejde, Peter Eriksson (MP), præsenterede beslutningen på et pressemøde.

Her adresserede socialminister Lena Hallengren også situationen i Italien, hvor 133 personer indtil videre er bekræftet smittet med coronavirus.

- Regeringen følger udviklingen, Vi lytter til eksperternes anbefalinger. Det gælder også i forhold til situationen i Italien, Iran og Sydkorea. Jeg forstår folks uro i forhold til, at det kommer nærmere, siger hun på pressemødet.

Udenrigsministeriet i Danmark oplyste lørdag i en pressemeddelelse, at Danmark har valgt at bidrage med otte millioner til WHO's indsats mod coronavirus.

- Den aktuelle situation med COVID-19 (coronavirus, red.) har for alvor vist, hvor vigtigt det er, at WHO er i stand til sætte hurtigt ind, når vi oplever sygdomsudbrud.

- Og jo mere effektiv den globale indsats er, jo bedre beskyttet er vi også i Danmark, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.